Стала известна судьба СИЗО-1 в центре Ростова после ЧП с захватом заложников

В 2024 году СИЗО-1 в Ростове-на-Дону прославился на всю Россию из-за громкого ЧП. Шестеро заключенных взломали решетки камер, проникли в дежурную часть и взяли в заложники двоих сотрудников учреждения. Они были вооружены самодельными заточками, пожарными топорами и другим оружием. Террористы хотели сбежать и требовали предоставить им транспортное средство. Силовики смогли спасти заложников и уничтожить захватчиков. Никто из горожан не пострадал, однако история сильно напугала людей. Все чаще стал возникать вопрос, почему следственный изолятор не переносят из центра города.