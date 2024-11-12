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Posted 12 ноября, 09:29

Published 12 ноября, 09:29

Modified 12 ноября, 09:31

Updated 12 ноября, 09:31

Скандально известное СИЗО-1 не планируют переносить из центра Ростова-на-Дону

Стала известна судьба СИЗО-1 в центре Ростова после ЧП с захватом заложников

12 ноября 2024, 09:29
Фото: rostovgazeta.ru.

Скандально известное СИЗО-1 не планируют переносить из центра Ростова-на-Дону

Несмотря на то, что расположение СИЗО-1 в центре Ростова-на-Дону вызывает дискомфорт у местных жителей, оно является исторически важным и удобным для перевозки заключенных в суды. В ближайшее время следственный изолятор не планирую переносить, пишет «Российская газета».

В 2024 году СИЗО-1 в Ростове-на-Дону прославился на всю Россию из-за громкого ЧП. Шестеро заключенных взломали решетки камер, проникли в дежурную часть и взяли в заложники двоих сотрудников учреждения. Они были вооружены самодельными заточками, пожарными топорами и другим оружием. Террористы хотели сбежать и требовали предоставить им транспортное средство. Силовики смогли спасти заложников и уничтожить захватчиков. Никто из горожан не пострадал, однако история сильно напугала людей. Все чаще стал возникать вопрос, почему следственный изолятор не переносят из центра города.

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Дело в том, что СИЗО-1 был возведен еще в 1768 году. В то время изолятор находился на окраине города. Тут содержали разных преступников, а в годы ВОВ у стен СИЗО-1 были расстреляны подпольщики. Председатель Ростовского регионального отделения ВООПИиК Александр Кожин считает, что здание может претендовать на статус ОКН в случае переноса изолятора.

Добавим, что перенос СИЗО-1 из центра Ростова пока что не обсуждался. Во-первых, на это нужны немалые средства, а во-вторых, его нынешнее местоположение удобно родственникам, носящим передачки, и самим сотрудникам, так как в центре находятся все основные областные и городские суды.

До этого в Ростовской области заключенных лишили сахара.

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