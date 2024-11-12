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Posted 12 ноября, 17:06

Published 12 ноября, 17:06

Modified 12 ноября, 17:47

Updated 12 ноября, 17:47

В Миллерово нашли тело полицейского

В МВД сообщили подробности о загадочной смерти полицейского в Миллерово

12 ноября 2024, 17:06
Фото: 1MI. В Миллерово нашли тело полицейского
В Миллерово нашли тело полицейского, подтвердили корреспонденту RostovGazeta в пресс-службе управления МВД по Ростовской области.

12 ноября в Миллерово нашли труп сотрудника ОМВД России по Миллеровскому району. Мужчина умер прямо у себя дома от смертельного ранения. По предварительным данным, он застрелился из табельного оружия.

В Ростовской области тело полицейского нашли в его собственной квартире
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В управлении МВД по Ростовской области начали служебную проверку по факту инцидента.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства инцидента», — заключили в полиции.

Ранее в Таганроге задержали главного борца с коррупцией Виталия Шмыкова, а также таганрогского следователя Антона Васильченко. Их подозревают во взяточничестве.

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