В МВД сообщили подробности о загадочной смерти полицейского в Миллерово

Posted 12 ноября, 17:06
Published 12 ноября, 17:06
Modified 12 ноября, 17:47
Updated 12 ноября, 17:47
12 ноября в Миллерово нашли труп сотрудника ОМВД России по Миллеровскому району. Мужчина умер прямо у себя дома от смертельного ранения. По предварительным данным, он застрелился из табельного оружия.
В управлении МВД по Ростовской области начали служебную проверку по факту инцидента.
«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства инцидента», — заключили в полиции.
Ранее в Таганроге задержали главного борца с коррупцией Виталия Шмыкова, а также таганрогского следователя Антона Васильченко. Их подозревают во взяточничестве.