Стало известно, когда завершат реконструкцию Вавилова в Ростове

Posted 12 ноября, 17:28
Published 12 ноября, 17:28
Modified 12 ноября, 17:30
Updated 12 ноября, 17:30
В ближайшее время завершится первый этап реконструкции улицы Вавилова. Второй этап начали недавно параллельно с первым. Полностью закончить масштабное обновление Вавилова обещают в декабре 2025 года.
Улица станет четырёхполосной с двухполосными местными проездами к близлежащим СНТ. Также появится двухуровневая транспортная развязка на Королёва и Особенной.
Транспортные развязки не только снизят уровень загрузки Вавилова, но и увеличат пропускную способность Королёва.
Ранее сообщалось, что в Ростове изымут земли для продления городской набережной.