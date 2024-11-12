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Posted 12 ноября, 17:28

Published 12 ноября, 17:28

Modified 12 ноября, 17:30

Updated 12 ноября, 17:30

Реконструкция Вавилова в Ростове-на-Дону завершится в декабре 2025 года

Стало известно, когда завершат реконструкцию Вавилова в Ростове

12 ноября 2024, 17:28
Фото: для иллюстрации. 1MI. Реконструкция Вавилова в Ростове-на-Дону завершится в декабре 2025 года

Власти назвали срок завершения масштабной реконструкции Вавилова в Ростове

Реконструкция Вавилова в Ростове-на-Дону завершится в декабре 2025 года, сообщили в администрации города изданию «РБК Ростов».

В ближайшее время завершится первый этап реконструкции улицы Вавилова. Второй этап начали недавно параллельно с первым. Полностью закончить масштабное обновление Вавилова обещают в декабре 2025 года.

Второй этап реконструкции Вавилова в Ростове начали, ещё не завершив первый
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Улица станет четырёхполосной с двухполосными местными проездами к близлежащим СНТ. Также появится двухуровневая транспортная развязка на Королёва и Особенной.

Транспортные развязки не только снизят уровень загрузки Вавилова, но и увеличат пропускную способность Королёва.

Ранее сообщалось, что в Ростове изымут земли для продления городской набережной.

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