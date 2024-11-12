Стало известно о состоянии ребенка, умирающего в ЦГБ Ростова от вируса

11-летняя девочка попала в инфекционное отделение ЦГБ Ростова с опасным вирусом. Из-за тяжёлой болезни у школьницы якобы отказали почки, а работу сердца поддерживает специальный аппарат. Изначально врачи заявили, что пациентке срочно нужно сделать диализ почек, но необходимого оборудования в ЦГБ нет. Не нашли медики и реанимобиль с аппаратом искусственного сердца, чтобы перевести школьницу в другое медучреждение.