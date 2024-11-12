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Posted 12 ноября, 19:06

Published 12 ноября, 19:06

Modified 12 ноября, 19:08

Updated 12 ноября, 19:08

Территориальное управление Росздравнадзора по Ростовской области держит на контроле оказание помощи школьнице в ЦГБ

Стало известно о состоянии ребенка, умирающего в ЦГБ Ростова от вируса

12 ноября 2024, 19:06
Фото: rostovgazeta.ru. Территориальное управление Росздравнадзора по Ростовской области держит на контроле оказание помощи школьнице в ЦГБ

Росздравнадзор взял на контроль ситуацию с умирающей девочкой в ЦГБ Ростова

Территориальное управление Росздравнадзора по Ростовской области держит на контроле оказание помощи школьнице в ЦГБ, сообщила пресс-служба ведомства.

11-летняя девочка попала в инфекционное отделение ЦГБ Ростова с опасным вирусом. Из-за тяжёлой болезни у школьницы якобы отказали почки, а работу сердца поддерживает специальный аппарат. Изначально врачи заявили, что пациентке срочно нужно сделать диализ почек, но необходимого оборудования в ЦГБ нет. Не нашли медики и реанимобиль с аппаратом искусственного сердца, чтобы перевести школьницу в другое медучреждение.

Позже в Минздраве Ростовской области эту информацию опровергли, заявив, что необходимое оборудование всё-таки есть.

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Врачи из ОДКБ приехали в ЦГБ на реанимобиле, чтобы забрать девочку. Но в момент транспортировки у неё сильно упало давление. Медики решили не рисковать и оставили юную пациентку в реанимации до 13 ноября.

Родители школьницы рассказали Don Mash, что острая необходимость в диализе отпала, лечение уже помогает девочке.

За ситуацией пообещало следить управление Росздравнадзора по Ростовской области.

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