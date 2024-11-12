Стало известно о состоянии ребенка, умирающего в ЦГБ Ростова от вируса

Posted 12 ноября, 19:06
Published 12 ноября, 19:06
Modified 12 ноября, 19:08
Updated 12 ноября, 19:08
11-летняя девочка попала в инфекционное отделение ЦГБ Ростова с опасным вирусом. Из-за тяжёлой болезни у школьницы якобы отказали почки, а работу сердца поддерживает специальный аппарат. Изначально врачи заявили, что пациентке срочно нужно сделать диализ почек, но необходимого оборудования в ЦГБ нет. Не нашли медики и реанимобиль с аппаратом искусственного сердца, чтобы перевести школьницу в другое медучреждение.
Позже в Минздраве Ростовской области эту информацию опровергли, заявив, что необходимое оборудование всё-таки есть.
Врачи из ОДКБ приехали в ЦГБ на реанимобиле, чтобы забрать девочку. Но в момент транспортировки у неё сильно упало давление. Медики решили не рисковать и оставили юную пациентку в реанимации до 13 ноября.
Родители школьницы рассказали Don Mash, что острая необходимость в диализе отпала, лечение уже помогает девочке.
За ситуацией пообещало следить управление Росздравнадзора по Ростовской области.