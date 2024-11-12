Суд в Ростове рассмотрит дело о попытке отравления российских военных лётчиков

Posted 12 ноября, 15:55
Published 12 ноября, 15:55
Modified 12 ноября, 15:57
Updated 12 ноября, 15:57
Дело поступило в суд 6 ноября. 34-летнего Егора Семенова судят по двум статьям: о госизмене и совершении террористического акта.
Семенов — уроженец Мелитополя Запорожской области. В 2022 году он стал гражданином РФ. Весной прошлого года мужчина начал сотрудничать с СБУ и по её указанию попытался совершить теракт. Целью Семенова стало отравление группы российских военных лётчиков. Он отправил на банкет выпускников Армавирского авиационного училища торт и спиртные напитки с добавленным сильнодействующим лекарством.
Гостей банкета смутил неизвестный даритель. Они вызвали полицию, а торт и спиртное отправили на экспертизу. Она выявила опасную концентрацию лекарств, способных вызвать остановку сердца.
Семенова смогли найти и задержать. Расследование уголовного дела против него подошло к концу.