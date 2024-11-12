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Posted 12 ноября, 15:55

Published 12 ноября, 15:55

Modified 12 ноября, 15:57

Updated 12 ноября, 15:57

Суд в Ростове рассмотрит дело о попытке отравления российских военных лётчиков

Суд в Ростове рассмотрит дело о попытке отравления российских военных лётчиков

12 ноября 2024, 15:55
Фото: 1MI. Суд в Ростове рассмотрит дело о попытке отравления российских военных лётчиков
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону принял к производству уголовное дело в отношении украинца Егора Семенова, обвиняемого в совершении теракта и госизмене, сообщается в картотеке дел.

Дело поступило в суд 6 ноября. 34-летнего Егора Семенова судят по двум статьям: о госизмене и совершении террористического акта.

Семенов — уроженец Мелитополя Запорожской области. В 2022 году он стал гражданином РФ. Весной прошлого года мужчина начал сотрудничать с СБУ и по её указанию попытался совершить теракт. Целью Семенова стало отравление группы российских военных лётчиков. Он отправил на банкет выпускников Армавирского авиационного училища торт и спиртные напитки с добавленным сильнодействующим лекарством.

Гостей банкета смутил неизвестный даритель. Они вызвали полицию, а торт и спиртное отправили на экспертизу. Она выявила опасную концентрацию лекарств, способных вызвать остановку сердца.

Семенова смогли найти и задержать. Расследование уголовного дела против него подошло к концу.

В Ростове-на-Дону бывшую госслужащую осудили на 12 лет за финансирование ВСУ
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Ранее за содействие террористам осудили двух человек в Ростове-на-Дону.

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