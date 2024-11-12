Суд в Ростове рассмотрит дело о попытке отравления российских военных лётчиков

Семенов — уроженец Мелитополя Запорожской области. В 2022 году он стал гражданином РФ. Весной прошлого года мужчина начал сотрудничать с СБУ и по её указанию попытался совершить теракт. Целью Семенова стало отравление группы российских военных лётчиков. Он отправил на банкет выпускников Армавирского авиационного училища торт и спиртные напитки с добавленным сильнодействующим лекарством.