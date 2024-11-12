Т2 поддержала кейс-чемпионат школьников в Ростове-на-Дону

Представители T2 не только вошли в состав жюри кейс-чемпионата, но и учредили специальную номинацию — «Другие правила: новый уровень цифровизации». Победителями эксперты компании признали команду «Аврора». Ребята представили на защиту проект сервиса, с помощью которого люди с ограниченными возможностями могут заказать продукты, лекарства и медицинскую технику, а также выстроить для себя доступный маршрут. Искусственный интеллект в основе приложения, по задумке авторов, должен подбирать разнообразные советы на основе группы инвалидности и действий пользователя.