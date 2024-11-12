Т2 поддержала кейс-чемпионат школьников в Ростове-на-Дону

Posted 12 ноября, 12:40
Published 12 ноября, 12:40
Modified 12 ноября, 12:42
Updated 12 ноября, 12:42
Эксперты компании приняли участие в отборе сильнейших бизнес-кейсов, а также выбрали авторов самого инновационного проекта в своей специальной номинации — «Другие правила: новый уровень цифровизации».
T2, как современная и социально ориентированная компания, активно поддерживает Всероссийский кейс-чемпионат школьников по экономике и предпринимательству. Состязание для учащихся 9-11 классов и студентов колледжей и техникумов ежегодно проводит Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в партнерстве с десятками высших учебных заведений страны.
В ходе чемпионата участники при поддержке менторов разбирают реальные кейсы из различных отраслей экономики и разрабатывают бизнес-проекты на актуальные для регионов темы. Результаты своей работы конкурсанты представляют для профессиональной оценки экспертам от крупных компаний, вузов и органов власти.
В этом году региональные кейс-чемпионаты прошли в 33 городах России, в том числе — в Ростове-на-Дону. Отборочный тур состоялся на базе Донского государственного технического университета. В региональном чемпионате защищали свои работы 18 команд (63 участника) по кейс-направлению и 8 команд (28 участников) по бизнес-направлению. Участники в 2024 году разрабатывали проекты, основой которых стали алгоритмы искусственного интеллекта.
Представители T2 не только вошли в состав жюри кейс-чемпионата, но и учредили специальную номинацию — «Другие правила: новый уровень цифровизации». Победителями эксперты компании признали команду «Аврора». Ребята представили на защиту проект сервиса, с помощью которого люди с ограниченными возможностями могут заказать продукты, лекарства и медицинскую технику, а также выстроить для себя доступный маршрут. Искусственный интеллект в основе приложения, по задумке авторов, должен подбирать разнообразные советы на основе группы инвалидности и действий пользователя.
Евгений Солонченко, коммерческий директор макрорегиона «Юг» T2:
«Кейс-чемпионат наглядно демонстрирует высокий уровень интереса у школьников и студентов к предпринимательству. Его участники — молодые ребята, которые не боятся находить новые, нестандартные подходы к решению сложных задач, отстаивать свое мнение и активно работать в команде. Подобные бизнес-навыки универсальны и могут пригодиться будущим специалистам независимо от характера деятельности, которой они будут заниматься. Чтобы поддержать ребят, мы учредили специальную номинацию, в рамках которой наградили авторов самой инновационной идеи. Уверен, что всех участников в будущем ждут яркие победы и достижения, ведь они уже сегодня готовы предлагать новые идеи бизнесу».
Лидерами регионального кейс-чемпионата по результатам отборочного этапа стали команды Johnny Corp в бизнес-направлении, а также «Бизнес по лю (бви)» и «Идея вперед!», разделившие первое место в кейс-направлении. Они представят свои проекты в финале, который пройдет в следующем месяце в Москве при поддержке T2.