Тело нашли в квартире: в Ростовской области расследуют загадочную гибель полицейского

Posted 12 ноября, 15:32
Published 12 ноября, 15:32
Modified 12 ноября, 17:57
Updated 12 ноября, 17:57
Труп сотрудника ОМВД по Миллеровскому района нашли 12 ноября в его же квартире, рядом лежало огнестрельное оружие. В пресс-службе полиции заявили, что мужчина «нанёс себе смертельное ранение». Началась служебная проверка.
«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства инцидента», — заключили в региональном управлении МВД.
Ранее разлагающийся труп нашли во время очистки водоотводного канала под Ростовом-на-Дону. Погибшим был мужчина. Его тело оказалось практически обнажено — на нём было лишь нижнее бельё.