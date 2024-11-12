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Posted 12 ноября, 15:32

Published 12 ноября, 15:32

Modified 12 ноября, 17:57

Updated 12 ноября, 17:57

В Миллерово нашли тело полицейского

Тело нашли в квартире: в Ростовской области расследуют загадочную гибель полицейского

12 ноября 2024, 15:32
Фото: 1MI. В Миллерово нашли тело полицейского

В Ростовской области тело полицейского нашли в его собственной квартире

В Миллерово Ростовской области нашли тело полицейского, подтвердили корреспонденту RostovGazeta в пресс-службе управления МВД.

Труп сотрудника ОМВД по Миллеровскому района нашли 12 ноября в его же квартире, рядом лежало огнестрельное оружие. В пресс-службе полиции заявили, что мужчина «нанёс себе смертельное ранение». Началась служебная проверка.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства инцидента», — заключили в региональном управлении МВД.

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Ранее разлагающийся труп нашли во время очистки водоотводного канала под Ростовом-на-Дону. Погибшим был мужчина. Его тело оказалось практически обнажено — на нём было лишь нижнее бельё.

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