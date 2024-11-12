Уголовное дело завели после массовой гибели рабочих при пожаре в Ростовской области

Из полыхающего жилья успели выскочить шесть человек, из которых двое получили травмы. Еще шестеро не смогли выбраться на улицу. Их тела обнаружили спасатели, когда тушили пламя. Чтобы полностью ликвидировать огонь, потребовалось около пяти часов.