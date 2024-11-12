Уголовное дело завели после массовой гибели рабочих при пожаре в Ростовской области

Posted 12 ноября, 08:06
Published 12 ноября, 08:06
Modified 12 ноября, 08:08
Updated 12 ноября, 08:08
Жуткая трагедия случилась в ночь на 12 ноября. Накануне вечером 12 рабочих, которые жили в частном доме на улице Заозерной в хуторе Страхов, отмечали день рождения коллеги. После полуночи начался пожар. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты.
Из полыхающего жилья успели выскочить шесть человек, из которых двое получили травмы. Еще шестеро не смогли выбраться на улицу. Их тела обнаружили спасатели, когда тушили пламя. Чтобы полностью ликвидировать огонь, потребовалось около пяти часов.
— Следователем и криминалистом следственного управления выполняется осмотр места происшествия. Назначено проведение судебно-медицинских и пожаро-технической экспертиз, допрашиваются свидетели пожара, устанавливаются личности погибших, — прокомментировали в СУ СКР по региону.