rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 ноября, 08:06

Published 12 ноября, 08:06

Modified 12 ноября, 08:08

Updated 12 ноября, 08:08

Уголовное дело завели после массовой гибели рабочих при пожаре в Ростовской области

Уголовное дело завели после массовой гибели рабочих при пожаре в Ростовской области

12 ноября 2024, 08:06
Фото: видео Следком Ростовской области. Уголовное дело завели после массовой гибели рабочих при пожаре в Ростовской области

Уголовное дело возбудили после гибели рабочих при пожаре в Ростовской области

Региональный следком возбудил уголовное дело по факту гибели шестерых рабочих во время пожара в Семикаракорском районе Ростовской области. Его расследуют в рамках статьи о причинении смерти по неосторожности.

Жуткая трагедия случилась в ночь на 12 ноября. Накануне вечером 12 рабочих, которые жили в частном доме на улице Заозерной в хуторе Страхов, отмечали день рождения коллеги. После полуночи начался пожар. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты.

Двое детей и мужчина сгорели во время пожара в частном доме в Ростовской области
Узнать подробнее

Из полыхающего жилья успели выскочить шесть человек, из которых двое получили травмы. Еще шестеро не смогли выбраться на улицу. Их тела обнаружили спасатели, когда тушили пламя. Чтобы полностью ликвидировать огонь, потребовалось около пяти часов.

— Следователем и криминалистом следственного управления выполняется осмотр места происшествия. Назначено проведение судебно-медицинских и пожаро-технической экспертиз, допрашиваются свидетели пожара, устанавливаются личности погибших, — прокомментировали в СУ СКР по региону.
Читайте также:
Появились кадры с места пожара в Ростовской области, где массово погибли рабочиеУголовное дело возбудили из-за гибели инвалидов при пожаре в Ростовской областиОтмечали день рождения: шесть человек погибли при пожаре в Ростовской области
#Евгения Волкова#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#МЧС#Спасатели#Трагедия#Семикаракорский район#Уголовное дело#Экспертиза#СКР
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика