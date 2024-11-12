В ДТП с четырьмя большегрузами на М-4 под Ростовом погиб водитель бензовоза

Posted 12 ноября, 19:58
Published 12 ноября, 19:58
Modified 12 ноября, 20:00
Updated 12 ноября, 20:00
По информации ГАИ по Ростовской области, около 19:00 мск 60-летний водитель бензовоза Volvo ехал по федеральной трассе. На 970-м километре он не выдержал дистанцию и врезался в попутный КамАЗ под управлением 46-летнего мужчины.
От мощного удара отечественный грузовик впечатался в большегруз JAC и легковушку Honda. Затем по инерции JAC отбросило на фуру MAN. Последняя, судя по надписи Wildberries, перевозила товары из маркетплейса.
— В результате ДТП водитель автомобиля Volvo погиб, — сообщили в ведомстве. — Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.