rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 ноября, 19:58

Published 12 ноября, 19:58

Modified 12 ноября, 20:00

Updated 12 ноября, 20:00

В массовом ДТП с фурами в Ростовской области погиб мужчина

В ДТП с четырьмя большегрузами на М-4 под Ростовом погиб водитель бензовоза

12 ноября 2024, 19:58
Фото: ГАИ по Ростовской области. В массовом ДТП с фурами в Ростовской области погиб мужчина
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» один из водителей фуры погиб в массовой аварии. ДТП случилось 12 ноября в районе города Зверево.

По информации ГАИ по Ростовской области, около 19:00 мск 60-летний водитель бензовоза Volvo ехал по федеральной трассе. На 970-м километре он не выдержал дистанцию и врезался в попутный КамАЗ под управлением 46-летнего мужчины.

Молодой мотоциклист погиб в жестком ДТП с грузовиком в Ростовской области
Узнать подробнее

От мощного удара отечественный грузовик впечатался в большегруз JAC и легковушку Honda. Затем по инерции JAC отбросило на фуру MAN. Последняя, судя по надписи Wildberries, перевозила товары из маркетплейса.

— В результате ДТП водитель автомобиля Volvo погиб, — сообщили в ведомстве. — Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Читайте также:
Кабина всмятку: на трассе М-4 в Ростовской области столкнулись четыре фурыВодитель легковушки разбился насмерть, впечатавшись в столб в МиллеровоМашина инкассаторов столкнулась с грузовиками и фурой на М-4 в Ростовской области
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Авария#Wildberries#Фура#Погибший#КамАЗ#MAN#Honda#ГАИ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика