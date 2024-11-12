В «Кронунг Групп» рассказали о финансовых инструментах для инвестиций в недвижимость

Posted 12 ноября, 07:19
Published 12 ноября, 07:19
Modified 12 ноября, 07:19
Updated 12 ноября, 07:19
Согласно статистике за период с января по июнь 2024 года, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области было приобретено более 540 гектаров земли под жилищное строительство. Аналитическая компания NF Group отмечает, что 94% этих территорий находится именно в области. Об этом пишет newsnn.ru.
После завершения программы льготной ипотеки и при сохранении высоких цен на недвижимость в Санкт-Петербурге Ленинградская область становится все более привлекательной для застройщиков. За год количество строительных компаний увеличилось в 10 раз, достигнув 93. Многие девелоперы, ранее занимавшиеся коммерческой недвижимостью, теперь разрабатывают проекты жилья комфорт-класса в области, включая Kronung Group.
Игнатий Найда подчеркнул, что компания делает акцент на малоэтажное строительство с уникальной архитектурой и продуманной планировкой, а также высоким уровнем благоустройства. Он предполагает, что спрос на жилье может возрасти уже во втором квартале 2025 года благодаря ожидаемому снижению ключевой ставки.
Также совладелец компании отметил, что следующие два проекта «Кронунг Групп» — это малоэтажные жилые комплексы у Нижнего Суздальского озера в Ленобласти с инвестициями порядка 10 миллиардов рублей.
Успешные девелоперы в условиях высокой ключевой ставки часто обращаются к альтернативным источникам финансирования, таким как закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) и облигационные займы. Это создает новые возможности для инвесторов и предоставляет девелоперам способы привлечения капитала, подчеркнул Игнатий Найда.
В этом году «Кронунг Групп» выпустила первый выпуск облигаций на фондовом рынке на общую сумму 500 миллионов рублей с процентной ставкой 22% и сроком погашения в три года. Компания также объявила о запуске ЗПИФ, включающего недвижимость, договоры долевого участия (ДДУ), ценные бумаги и свободные средства.
Филипп Шраге убежден, что рынок инвестиций в недвижимость будет расти, так как вложения в финансовые инструменты девелоперов позволяют участвовать в проектах без необходимости их непосредственной реализации.