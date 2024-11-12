В «Кронунг Групп» рассказали о финансовых инструментах для инвестиций в недвижимость

Согласно статистике за период с января по июнь 2024 года, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области было приобретено более 540 гектаров земли под жилищное строительство. Аналитическая компания NF Group отмечает, что 94% этих территорий находится именно в области. Об этом пишет newsnn.ru.