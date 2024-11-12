rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 ноября, 12:35

Published 12 ноября, 12:35

Modified 12 ноября, 12:37

Updated 12 ноября, 12:37

Управляющие компании в Ростове оставили без лицензий на работу

В Ростове управляющие компании массово лишились лицензий

12 ноября 2024, 12:35
Фото: 1MI. Управляющие компании в Ростове оставили без лицензий на работу

Три управляющие компании в Ростове оставили без лицензий на работу

В Ростове три управляющие компании лишены лицензий, сообщили в городской администрации.

Госжилинспекция прекратила лицензии управляющих компаний «Римэйк», «Созвездие» и «Гудвил». Это объяснили тем, что сами УК не озаботились продлением срока действия лицензий.

Жители Ростовской области платили за ЖКХ по фейковым квитанциям. Кто их обманул?
Узнать подробнее

Теперь собственникам домов, которые обслуживали эти компании, нужно выбрать способ управления. Например, заключить договор с другой управляющей компанией или учредить жилищный кооператив.

Ранее сообщалось, что УК в Ростовской области задолжали за электричество почти 80 миллионов рублей. В список должников попали сразу 54 компании. Больше всего должны ООО «АТЛАС», ООО «Легенда», ООО УК «Квартал-Сервис» и ООО «УК МИР».

Читайте также:
Ребенок умирает из-за отсутствия реанимобиля в Ростове-на-ДонуАренда однокомнатной квартиры в Ростове-на-Дону подорожала почти на 23%Погибшим нашли 17-летнего подростка, пропавшего в Ростове два месяца назад
#Виктория Прутковская#Общество#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#ЖКХ в Ростовской области#ЖКХ в Ростове#УК
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика