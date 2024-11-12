В Ростове управляющие компании массово лишились лицензий

Posted 12 ноября, 12:35
Published 12 ноября, 12:35
Modified 12 ноября, 12:37
Updated 12 ноября, 12:37
Госжилинспекция прекратила лицензии управляющих компаний «Римэйк», «Созвездие» и «Гудвил». Это объяснили тем, что сами УК не озаботились продлением срока действия лицензий.
Теперь собственникам домов, которые обслуживали эти компании, нужно выбрать способ управления. Например, заключить договор с другой управляющей компанией или учредить жилищный кооператив.
Ранее сообщалось, что УК в Ростовской области задолжали за электричество почти 80 миллионов рублей. В список должников попали сразу 54 компании. Больше всего должны ООО «АТЛАС», ООО «Легенда», ООО УК «Квартал-Сервис» и ООО «УК МИР».