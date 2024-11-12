В Ростове управляющие компании массово лишились лицензий

Ранее сообщалось, что УК в Ростовской области задолжали за электричество почти 80 миллионов рублей. В список должников попали сразу 54 компании. Больше всего должны ООО «АТЛАС», ООО «Легенда», ООО УК «Квартал-Сервис» и ООО «УК МИР».