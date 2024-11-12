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Posted 12 ноября, 16:13

Published 12 ноября, 16:13

Modified 12 ноября, 17:48

Updated 12 ноября, 17:48

В Таганроге главу отдела МВД и следователя подозревают во взятках

В Таганроге задержали главного борца с коррупцией и следователя

12 ноября 2024, 16:13
Фото: 1MI. В Таганроге главу отдела МВД и следователя подозревают во взятках
В Таганроге главу отдела МВД и следователя подозревают во взятках, пишет ТАСС со ссылкой на свои источники.

По данным издания, обыски прошли у начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Таганрога Виталия Шмыкова, а также у таганрогского следователя Антона Васильченко. Их подозревают во взяточничестве. Возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, они действовали в составе группы вместе с руководителем следственного отдела по Таганрогу Русланом Багмутом. Фигуранты дела получили взятку в 3,5 миллиона рублей от предпринимателя за прекращение процессуальной проверки по делу о продаже контрафактного алкоголя и табака.

Главному следователю Таганрога грозит 12 лет за посредничество во взятке
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Подозреваемые отправлены в Москву для избрания меры пресечения.

О задержании Руслана Багмута стало известно в конце сентября. Его обвинили во взяточничестве и мошенничестве. Сообщалось, что в марте 2023 года предприниматель Борис Ляпусов попросил Багмута быть посредником в передаче взятки сотруднику полиции Ростовской области. За деньги он должен был обеспечить Ляпусову покровительство. Багмут согласился на посредничество в преступлении.

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