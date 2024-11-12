В Таганроге задержали главного борца с коррупцией и следователя

О задержании Руслана Багмута стало известно в конце сентября. Его обвинили во взяточничестве и мошенничестве. Сообщалось, что в марте 2023 года предприниматель Борис Ляпусов попросил Багмута быть посредником в передаче взятки сотруднику полиции Ростовской области. За деньги он должен был обеспечить Ляпусову покровительство. Багмут согласился на посредничество в преступлении.