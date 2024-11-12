В Таганроге задержали главного борца с коррупцией и следователя

Posted 12 ноября, 16:13
Published 12 ноября, 16:13
Modified 12 ноября, 17:48
Updated 12 ноября, 17:48
По данным издания, обыски прошли у начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Таганрога Виталия Шмыкова, а также у таганрогского следователя Антона Васильченко. Их подозревают во взяточничестве. Возбуждено уголовное дело.
По предварительным данным, они действовали в составе группы вместе с руководителем следственного отдела по Таганрогу Русланом Багмутом. Фигуранты дела получили взятку в 3,5 миллиона рублей от предпринимателя за прекращение процессуальной проверки по делу о продаже контрафактного алкоголя и табака.
Подозреваемые отправлены в Москву для избрания меры пресечения.
О задержании Руслана Багмута стало известно в конце сентября. Его обвинили во взяточничестве и мошенничестве. Сообщалось, что в марте 2023 года предприниматель Борис Ляпусов попросил Багмута быть посредником в передаче взятки сотруднику полиции Ростовской области. За деньги он должен был обеспечить Ляпусову покровительство. Багмут согласился на посредничество в преступлении.