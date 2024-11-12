Власти приняли окончательное решение о строительстве АЭС в Новочеркасске

Posted 12 ноября, 10:22
Published 12 ноября, 10:22
Modified 12 ноября, 10:24
Updated 12 ноября, 10:24
Федеральный центр отказался от строительства атомной электростанции в Новочеркасске. Как сообщил глава администрации города Юрий Лысенко в интервью телеканалу «Дон 24», казачью столицу исключили из списка городов, где возможно размещение АЭС.
Чиновник отметил, что с муниципальными властями не согласовывали планы по сооружению такого крупного энергообъекта.
Официально об исключении города из перечня потенциальных территорий для возведения АЭС сообщат на сайте Минпромэнерго РФ в ближайшее время.
Ранее RostovGazeta сообщала, почему в Новочеркасске не будут строить атомную электростанцию.