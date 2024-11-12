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Posted 12 ноября, 10:22

Published 12 ноября, 10:22

Modified 12 ноября, 10:24

Updated 12 ноября, 10:24

Власти приняли окончательное решение о строительстве АЭС в Новочеркасске

Власти приняли окончательное решение о строительстве АЭС в Новочеркасске

12 ноября 2024, 10:22
Фото: wikimedia.org. Власти приняли окончательное решение о строительстве АЭС в Новочеркасске

Новочеркасск исключили из списка городов для строительства АЭС

Информация о строительстве АЭС в городе Новочеркасске Ростовской области вызвала волну возмущений и обсуждений среди местных жителей. Окончательное решение по этому вопросу озвучил 11 ноября глава администрации казачьей столицы Юрий Лысенко.

Федеральный центр отказался от строительства атомной электростанции в Новочеркасске. Как сообщил глава администрации города Юрий Лысенко в интервью телеканалу «Дон 24», казачью столицу исключили из списка городов, где возможно размещение АЭС.

Чиновник отметил, что с муниципальными властями не согласовывали планы по сооружению такого крупного энергообъекта.

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Официально об исключении города из перечня потенциальных территорий для возведения АЭС сообщат на сайте Минпромэнерго РФ в ближайшее время.

Ранее RostovGazeta сообщала, почему в Новочеркасске не будут строить атомную электростанцию.

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