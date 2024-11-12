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Posted 12 ноября, 06:00

Published 12 ноября, 06:00

Modified 12 ноября, 06:02

Updated 12 ноября, 06:02

Водитель легковушки сбил 5-летнего ребенка в Ростове

Водитель легковушки сбил пятилетнего ребенка в Ростове

12 ноября 2024, 06:00
Фото: 1MI. Водитель легковушки сбил 5-летнего ребенка в Ростове
В Ростове произошла авария, в которой пострадал маленький мальчик. ДТП случилось 11 ноября в районе на Западном, сообщает Госавтоинспекция по региону.

Около 17:30 мск 62-летний мужчина за рулем Chevrolet Aveo ехал по улице Сиверса. В районе дома №25 (пересечение с улицей Депутатской) он начал сворачивать во двор дома.

Водитель не заметил, что в этот момент дорогу переходил 5-летний мальчик. Машина сбила маленького пешехода.

Два пассажирских автобуса столкнулись на Западном в Ростове
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— В результате ДТП ребенка с травмами доставили в медицинское учреждение, — прокомментировали в ведомстве.

В этот же день на улице Нариманова подросток на самокате попал под колеса авто. Легковушка сбила его, когда тот проезжал по «зебре».

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