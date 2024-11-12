Водитель легковушки сбил пятилетнего ребенка в Ростове

Posted 12 ноября, 06:00
Published 12 ноября, 06:00
Modified 12 ноября, 06:02
Updated 12 ноября, 06:02
Около 17:30 мск 62-летний мужчина за рулем Chevrolet Aveo ехал по улице Сиверса. В районе дома №25 (пересечение с улицей Депутатской) он начал сворачивать во двор дома.
Водитель не заметил, что в этот момент дорогу переходил 5-летний мальчик. Машина сбила маленького пешехода.
— В результате ДТП ребенка с травмами доставили в медицинское учреждение, — прокомментировали в ведомстве.
В этот же день на улице Нариманова подросток на самокате попал под колеса авто. Легковушка сбила его, когда тот проезжал по «зебре».