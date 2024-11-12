Врио губернатора Слюсарь отправил главу администрации Ростова кататься на автобусе

Posted 12 ноября, 14:46
Published 12 ноября, 14:46
Modified 12 ноября, 14:48
Updated 12 ноября, 14:48
Ранее временного главу Ростовской области заметили в автобусе №66, чему пассажиры немало удивились. Люди предположили, что Юрий Слюсарь, назначенный врио губернатора неделю назад, решил оценить состояние общественного транспорта.
Новый глава рассказал, что решил вспомнить юность и потому проехался на автобусе по знакомому маршруту от улицы Волкова до центра.
«Остановка, с которой уезжал, почти не изменилась, а спортплощадку на берегу Темерника не успел заметить. Еще проехал мимо дома тещи и вышел на Герасименко», — поделился он.
Слюсарь отметил, что жители Ростова ему много пишут о проблемах общественного транспорта, буквально каждый десятый комментарий касается этой темы.
«Во время поездки обратил внимание на состояние подвижного состава, на остановочные комплексы и улицы в целом. В пятницу проведу совещание с транспортниками. Появилось немало вопросов. Но до совещания прошу мэра и министров транспорта и ЖКХ тоже проехать по городу на автобусах. Особенно в час пик. Пока в этом районе», — заявил врио губернатора.