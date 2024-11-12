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Posted 12 ноября, 14:46

Published 12 ноября, 14:46

Modified 12 ноября, 14:48

Updated 12 ноября, 14:48

Врио губернатора Слюсарь отправил главу администрации Ростова кататься на автобусе

Врио губернатора Слюсарь отправил главу администрации Ростова кататься на автобусе

12 ноября 2024, 14:46
Фото: donland.ru. Врио губернатора Слюсарь отправил главу администрации Ростова кататься на автобусе

Врио губернатора попросил главу администрации Ростова прокатиться на автобусе

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поделился своими впечатлениями о поездке в общественном транспорте в донской столице.

Ранее временного главу Ростовской области заметили в автобусе №66, чему пассажиры немало удивились. Люди предположили, что Юрий Слюсарь, назначенный врио губернатора неделю назад, решил оценить состояние общественного транспорта.

Новый глава рассказал, что решил вспомнить юность и потому проехался на автобусе по знакомому маршруту от улицы Волкова до центра.

«Остановка, с которой уезжал, почти не изменилась, а спортплощадку на берегу Темерника не успел заметить. Еще проехал мимо дома тещи и вышел на Герасименко», — поделился он.
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Слюсарь отметил, что жители Ростова ему много пишут о проблемах общественного транспорта, буквально каждый десятый комментарий касается этой темы.

«Во время поездки обратил внимание на состояние подвижного состава, на остановочные комплексы и улицы в целом. В пятницу проведу совещание с транспортниками. Появилось немало вопросов. Но до совещания прошу мэра и министров транспорта и ЖКХ тоже проехать по городу на автобусах. Особенно в час пик. Пока в этом районе», — заявил врио губернатора.
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