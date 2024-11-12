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Posted 12 ноября, 10:28

Published 12 ноября, 10:28

Modified 12 ноября, 10:30

Updated 12 ноября, 10:30

Врио губернатора Юрия Слюсаря заметили в ростовском автобусе

Врио губернатора Юрия Слюсаря заметили в ростовском автобусе

12 ноября 2024, 10:28
Фото: 1MI. Врио губернатора Юрия Слюсаря заметили в ростовском автобусе
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь успел прокатиться в городском автобусе. Высокопоставленного чиновника местные жители узнали в одном из пассажиров общественного транспорта на Северном.

Юрия Слюсаря увидели в автобусе №66 (улица Стартовая — микрорайон Александровка) 12 ноября. По словам горожан, глава региона зашел в транспорт на площади Борко и проехал до улицы Герасименко. Там он вышел из автобуса и продолжил путь пешком. Примечательно, что поблизости находится «Роствертол», с которым прежде его связывали рабочие отношения.

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Увиденным местные жители поделились в социальных сетях. Подписчики telegram-каналов оценили близость к народу врио губернатора. Некоторые предложили прокатиться главе региона в утренний час пик из отдаленного района Ростова, чтобы оценить плачевную ситуацию с забитым транспортом.

— Из Суворовского пусть на автобусе покатается в 7:30 утра, — предложили горожане.

Напомним, Юрий Слюсарь возглавляет Ростовскую область с 4 ноября, после ухода в отставку Василия Голубева.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Автобус#Губернатор#Социальные сети#Юрий Слюсарь
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