Врио губернатора Юрия Слюсаря заметили в ростовском автобусе

Posted 12 ноября, 10:28
Published 12 ноября, 10:28
Modified 12 ноября, 10:30
Updated 12 ноября, 10:30
Юрия Слюсаря увидели в автобусе №66 (улица Стартовая — микрорайон Александровка) 12 ноября. По словам горожан, глава региона зашел в транспорт на площади Борко и проехал до улицы Герасименко. Там он вышел из автобуса и продолжил путь пешком. Примечательно, что поблизости находится «Роствертол», с которым прежде его связывали рабочие отношения.
Увиденным местные жители поделились в социальных сетях. Подписчики telegram-каналов оценили близость к народу врио губернатора. Некоторые предложили прокатиться главе региона в утренний час пик из отдаленного района Ростова, чтобы оценить плачевную ситуацию с забитым транспортом.
— Из Суворовского пусть на автобусе покатается в 7:30 утра, — предложили горожане.
Напомним, Юрий Слюсарь возглавляет Ростовскую область с 4 ноября, после ухода в отставку Василия Голубева.