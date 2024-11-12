Врио губернатора Юрия Слюсаря заметили в ростовском автобусе

Юрия Слюсаря увидели в автобусе №66 (улица Стартовая — микрорайон Александровка) 12 ноября. По словам горожан, глава региона зашел в транспорт на площади Борко и проехал до улицы Герасименко. Там он вышел из автобуса и продолжил путь пешком. Примечательно, что поблизости находится «Роствертол», с которым прежде его связывали рабочие отношения.