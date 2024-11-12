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Posted 12 ноября, 13:14

Published 12 ноября, 13:14

Modified 12 ноября, 13:16

Updated 12 ноября, 13:16

Экономист спрогнозировал подорожание яиц в Ростове к Новому году

Яйца подорожают еще на 15% в Ростове к Новому году

12 ноября 2024, 13:14
Фото: Unsplash. Экономист спрогнозировал подорожание яиц в Ростове к Новому году
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Эксклюзив
Повышенный спрос на яйца перед новогодними праздниками может подстегнуть рост цен на них до 10-15%, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский экономист Леонид Стрельников

Ростовский экономист Леонид Стрельников отмечает, что повышение цен на яйца в Ростовской области перед январскими праздниками наблюдается ежегодно.

«Этот год не станет исключением. На ценах скажется сезонное подорожание производства яиц — в осенне-зимний период оно дорожает из-за дополнительных затрат на энергообеспечение. Но главным образом цены вырастут из-за увеличения спроса», — отмечает эксперт.

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Ранее RostovGazeta писала о том, что цены в Ростовской области вырастут еще больше из-за тарифа ж/д перевозок.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Ростов#Потребительские цены
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