Яйца подорожают еще на 15% в Ростове к Новому году

Posted 12 ноября, 13:14
Published 12 ноября, 13:14
Modified 12 ноября, 13:16
Updated 12 ноября, 13:16
Ростовский экономист Леонид Стрельников отмечает, что повышение цен на яйца в Ростовской области перед январскими праздниками наблюдается ежегодно.
«Этот год не станет исключением. На ценах скажется сезонное подорожание производства яиц — в осенне-зимний период оно дорожает из-за дополнительных затрат на энергообеспечение. Но главным образом цены вырастут из-за увеличения спроса», — отмечает эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что цены в Ростовской области вырастут еще больше из-за тарифа ж/д перевозок.