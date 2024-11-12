Западное шоссе под Ростовом сковали многокилометровые пробки

Posted 12 ноября, 06:58
Published 12 ноября, 06:58
Modified 12 ноября, 07:00
Updated 12 ноября, 07:00
Утром 12 ноября на Западном шоссе образовался гигантский дорожный затор. Автомобили стоят по правой полосе в сторону Восточного шоссе от улицы Котова, 16к1 до съезда на РТК. Общая длина пробки составляет 4,03 километра.
Также въезд в донскую столицу затруднен и по Ростовскому транспортному кольцу из-за ДТП. Транспортные средства столкнулись на правой полосе. В связи с этим пробка растянулась на 1,81 километра.
Водителям рекомендуется объезжать парализованные участки дороги со стороны Аксая.
Ранее легковой автомобиль сбил пятилетнего ребенка в Ростове-на-Дону. Подробнее об инциденте в материале RostovGazeta.