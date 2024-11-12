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Posted 12 ноября, 06:58

Published 12 ноября, 06:58

Modified 12 ноября, 07:00

Updated 12 ноября, 07:00

Западное шоссе под Ростовом сковали многокилометровые пробки

Западное шоссе под Ростовом сковали многокилометровые пробки

12 ноября 2024, 06:58
Фото: Unsplash. Западное шоссе под Ростовом сковали многокилометровые пробки
Огромные пробки парализовали движение на большей части Западного шоссе недалеко от Батайска, сообщает сервис «Яндекс Карты».

Утром 12 ноября на Западном шоссе образовался гигантский дорожный затор. Автомобили стоят по правой полосе в сторону Восточного шоссе от улицы Котова, 16к1 до съезда на РТК. Общая длина пробки составляет 4,03 километра.

Также въезд в донскую столицу затруднен и по Ростовскому транспортному кольцу из-за ДТП. Транспортные средства столкнулись на правой полосе. В связи с этим пробка растянулась на 1,81 километра.

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Фото: Яндекс.Карты

Водителям рекомендуется объезжать парализованные участки дороги со стороны Аксая.

Ранее легковой автомобиль сбил пятилетнего ребенка в Ростове-на-Дону. Подробнее об инциденте в материале RostovGazeta.

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