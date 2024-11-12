Жертв достают языками: гигантские хищные моллюски расплодились в Азовском море

Posted 12 ноября, 08:55
Published 12 ноября, 08:55
Modified 12 ноября, 08:57
Updated 12 ноября, 08:57
Исследователи выяснили, что увеличение популяции рапаны на прямую связано с повышением солености Азовского моря. Моллюски заполонили всю акваторию водоема, но больше всего их там, где соленость воды составляет от 14,9% до 15,3%. В связи с этим специалисты дали разрешение на добычу рапаны в Керченском проливе и в районах Северного Приазовья.
Увеличилась не только популяция и ареал распространения моллюсков, но их размеры. На сегодняшний день они могут достигать значительных величин — от 8 до 12 сантиметров.
Добавим, что большие объемы запаса рапаны позволяют использовать ее для приготовления блюд и в производстве кормов для животных. Мясо моллюска, а именно его нога содержит до 0,4% жира, от 15 до 21% белка, аминокислоты, таурин и многое другое.
Рапаны — активные хищники, которые питаются двустворчатыми мелкими моллюсками, например, мидиями и устрицами. Раковины жертв они открывают при помощи своей сильной мускульной ноги. Молодые рапаны с помощью своего покрытого зубчиками языка-сверла делают отверстия в раковинах своих жертв и раскрывают их.
До этого ученые рассказали, что в Азовском море планируют разрешить промысел осетра. Подробнее о ситуации с осетровыми видами рыб в материале RostovGazeta.