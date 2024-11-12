Жертв достают языками: гигантские хищные моллюски расплодились в Азовском море

Исследователи выяснили, что увеличение популяции рапаны на прямую связано с повышением солености Азовского моря. Моллюски заполонили всю акваторию водоема, но больше всего их там, где соленость воды составляет от 14,9% до 15,3%. В связи с этим специалисты дали разрешение на добычу рапаны в Керченском проливе и в районах Северного Приазовья.