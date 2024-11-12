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Posted 12 ноября, 08:55

Published 12 ноября, 08:55

Modified 12 ноября, 08:57

Updated 12 ноября, 08:57

Запас моллюска рапаны в Азовском море увеличился в 16 раз

Жертв достают языками: гигантские хищные моллюски расплодились в Азовском море

12 ноября 2024, 08:55
Фото: wikimedia.org. Запас моллюска рапаны в Азовском море увеличился в 16 раз

Запас моллюска рапаны в Азовском море увеличился в 16 раз

Ученые зафиксировали увеличение популяции деликатесного моллюска рапаны в Азовской море. За 13 лет его запасы выросли в 16 раз, информирует Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства (АзНИИРХ).

Исследователи выяснили, что увеличение популяции рапаны на прямую связано с повышением солености Азовского моря. Моллюски заполонили всю акваторию водоема, но больше всего их там, где соленость воды составляет от 14,9% до 15,3%. В связи с этим специалисты дали разрешение на добычу рапаны в Керченском проливе и в районах Северного Приазовья.

Увеличилась не только популяция и ареал распространения моллюсков, но их размеры. На сегодняшний день они могут достигать значительных величин — от 8 до 12 сантиметров.

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Добавим, что большие объемы запаса рапаны позволяют использовать ее для приготовления блюд и в производстве кормов для животных. Мясо моллюска, а именно его нога содержит до 0,4% жира, от 15 до 21% белка, аминокислоты, таурин и многое другое.

Рапаны — активные хищники, которые питаются двустворчатыми мелкими моллюсками, например, мидиями и устрицами. Раковины жертв они открывают при помощи своей сильной мускульной ноги. Молодые рапаны с помощью своего покрытого зубчиками языка-сверла делают отверстия в раковинах своих жертв и раскрывают их.

До этого ученые рассказали, что в Азовском море планируют разрешить промысел осетра. Подробнее о ситуации с осетровыми видами рыб в материале RostovGazeta.

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