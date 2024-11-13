Аналитики «Домклик» рассказали о росте спроса на вторичном рынке жилья в Ростове

Аналитики указывают, что рост спроса на жилье на вторичном рынке связан с ожиданиями дальнейшего увеличения ключевой ставки Центрального банка. В октябре количество ипотечных сделок на вторичном рынке жилой недвижимости в России возросло на 11% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 32,3 тысячи сделок. По оценкам «Домклик», это один из самых динамичных темпов роста в этом году. Сегмент готового жилья в общем объеме ипотечного кредитования в стране достиг почти 64% в октябре 2024 года, тогда как на рынке новостроек этот показатель составил 31%. Такая тенденция наблюдается по всей России. Наибольшее увеличение ипотечных сделок на вторичном рынке зафиксировано в Курской области (+90,6%), а также в Курганской (+49,3%) и Липецкой областях (+40%), пишет newsnn.ru.