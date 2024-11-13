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Posted 13 ноября, 09:11

Published 13 ноября, 09:11

Modified 13 ноября, 09:11

Updated 13 ноября, 09:11

Аналитики «Домклик» рассказали о росте спроса на вторичном рынке жилья в Ростове

Аналитики «Домклик» рассказали о росте спроса на вторичном рынке жилья в Ростове

13 ноября 2024, 09:11
Фото: 1MI.
В России по итогам октября наблюдался повышенный интерес к жилью на вторичном рынке. Это подтверждают данные аналитического центра «Домклик», который зафиксировал незначительные изменения в распределении ипотечных кредитов Сбербанка между рынками новостроек, готового жилья и ИЖС.

Аналитики указывают, что рост спроса на жилье на вторичном рынке связан с ожиданиями дальнейшего увеличения ключевой ставки Центрального банка. В октябре количество ипотечных сделок на вторичном рынке жилой недвижимости в России возросло на 11% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 32,3 тысячи сделок. По оценкам «Домклик», это один из самых динамичных темпов роста в этом году. Сегмент готового жилья в общем объеме ипотечного кредитования в стране достиг почти 64% в октябре 2024 года, тогда как на рынке новостроек этот показатель составил 31%. Такая тенденция наблюдается по всей России. Наибольшее увеличение ипотечных сделок на вторичном рынке зафиксировано в Курской области (+90,6%), а также в Курганской (+49,3%) и Липецкой областях (+40%), пишет newsnn.ru.

Фото: Домклик

В течение октября жители России оформили более 50 тысяч ипотечных кредитов в Сбербанке, сумма которых превысила 200 миллиардов рублей, что примерно соответствует уровню предыдущих месяцев 2024 года.

В то же время на рынке строящегося жилья в октябре было выдано 15,6 тысячи кредитов, что на 9,4% меньше по сравнению с сентябрем. Тем не менее этот показатель все еще превышает данные начала 2024 года, когда Сбербанк выдавал по всей стране около 11 тысяч ипотек ежемесячно.

В структуре ипотечных выдач наблюдается снижение как доли новостроек, так и доли ИЖС. На Сахалине, в Якутии, Читинской области, на Камчатке, а также в Приморском крае индивидуальное жилищное строительство продолжает пользоваться спросом (от 13,3 до 7,3% в общем объеме ипотечных кредитов). Это связано с действием выгодных государственных программ, таких как «Дальневосточная ипотека» и «Арктическая ипотека», в этих регионах.

Таким образом, динамика выдач ипотечных кредитов по-прежнему определяется государственными мерами поддержки, подчеркивает директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи. Он отметил, что если в первую половину месяца количество ипотечных сделок колебалось на уровне 8–9 тысяч в неделю, то после возобновления программы «Семейная ипотека» этот показатель возрос до 14 тысяч, а в последнюю неделю достиг 22 тысяч. В то же время доля льготной ипотеки увеличилась примерно с 25 до 55%, добавил эксперт.

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