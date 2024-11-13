Донские вина завоевывают награды конкурсов виноделов в России и за рубежом

Posted 13 ноября, 15:10
Published 13 ноября, 15:10
Modified 13 ноября, 15:12
Updated 13 ноября, 15:12
В конкурсе, который прошел на прошлой неделе в Гамбурге (Германия), принимали участие образцы вин из 48 стран мира, включая винодельческие провинции Франции, Италии, Германии и Португалии. Международное жюри состояло из 92 экспертов алкогольной и винодельческой отраслей, которые и определяли победителей. Члены жюри рассматривали вина на основе комплексных критериев, включая оценку качества, органолептических характеристик, дизайна упаковки и соотношения цены.
По итогам международного конкурса высшую награду получило красное вино «Цимлянский черный» (2017 г.), выдержанное в дубе от «Винодельни Ведерниковъ». Донское красное было удостоено тройного золота. Такая награда присуждается винам, которые единогласно высоко оценены экспертами по параметрам качества, потенциала продаж на европейских и других рынках.
Спустя несколько дней, на III Российском винодельческом форуме в Москве, который объединил виноградарей, виноделов, ученых, дистрибьюторов, закупщиков торговых сетей и ресторанов, журналистов и блогеров, продукция донских виноделов также была отмечена наградами.
К участию в Кубке АВВР допускались российские вина, оформленные и маркированные в соответствии с действующим законодательством и представленные в розничной продаже на территории нашей страны.
От донского региона в форуме приняли участие несколько производителей: АО «Цимлянские вина», ООО «ДВХ Эльбузд», «Винодельня Ведерниковъ», ООО «ЗеНа» и КФХ «Винодельня Молчанова».
По результатам Кубка АВВР-2024, в категории «Игристые вина» бронзовую награду завоевало вино «Цимлянское Староказачье» (2020 г.) производителя АО «Цимлянские вина».
В категории «Российское шампанское» бронзовая награда присуждена вину «Сибирьковый Экстра Брют» (2017 г.) от «Винодельни Ведерниковъ».
Как отметил глава донского минсельхозпрода Константин Рачаловский, в настоящее время отрасли виноградарства и виноделия России уделяется особое внимание.
— Ростовская область обладает необходимым потенциалом для развития виноградарско-винодельческой отрасли, являясь одной из территорий, где сохранены автохтонные сорта винограда, которые, безусловно, являются визитной карточкой донского виноделия, — пояснил замгубернатора Константин Рачаловский.
Добавим, что во время Российского винодельческого форума представители АНО «Роскачество» также отметили успешное проведение акции «Дни донских вин», которая проходила весной 2024 года в Ростовской области. По их словам, акция способствовала популяризации донских вин в заведениях общественного питания и в сетевых предприятиях розничной торговли региона.