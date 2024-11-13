Донские вина завоевывают награды конкурсов виноделов в России и за рубежом

В конкурсе, который прошел на прошлой неделе в Гамбурге (Германия), принимали участие образцы вин из 48 стран мира, включая винодельческие провинции Франции, Италии, Германии и Португалии. Международное жюри состояло из 92 экспертов алкогольной и винодельческой отраслей, которые и определяли победителей. Члены жюри рассматривали вина на основе комплексных критериев, включая оценку качества, органолептических характеристик, дизайна упаковки и соотношения цены.