Фура влетела в отбойник: ДТП спровоцировало крупный затор на М-4 в Ростовской области

Отметка стоит в районе поселка Аюта Октябрьского сельского района. От нее тянется красная полоса: машины выстроились в ряд в сторону донской столицы от хутора Красный Кут до места столкновения. Протяженность затора составляет около километра, но пробка продолжает увеличиваться. Очевидно, часть проезжей части будет перекрыта, пока последствия ДТП не уберут полностью.