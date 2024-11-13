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Posted 13 ноября, 07:06

Published 13 ноября, 07:06

Modified 13 ноября, 07:08

Updated 13 ноября, 07:08

Из-за аварии на М-4 сотни машин стоят в огромной пробке в Ростовской области

Фура влетела в отбойник: ДТП спровоцировало крупный затор на М-4 в Ростовской области

13 ноября 2024, 07:06
Фото: 1MI. Из-за аварии на М-4 сотни машин стоят в огромной пробке в Ростовской области

ДТП спровоцировало крупный затор на М-4 «Дон» в Ростовской области

Огромная пробка растянулась по трассе М-4 «Дон» из-за аварии. ДТП случилось утром 13 ноября в районе города Шахты, следует из данных «Яндекс.Карт».

Отметка стоит в районе поселка Аюта Октябрьского сельского района. От нее тянется красная полоса: машины выстроились в ряд в сторону донской столицы от хутора Красный Кут до места столкновения. Протяженность затора составляет около километра, но пробка продолжает увеличиваться. Очевидно, часть проезжей части будет перекрыта, пока последствия ДТП не уберут полностью.

Западное шоссе под Ростовом сковали многокилометровые пробки
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Фото: Яндекс. Карты

По словам очевидцев, фура ехала в сторону Москвы, когда врезалась в отбойник. На встречной полосе стоит разбитая легковушка. Не исключено, что она оказалась там после столкновения с большегрузом.

Ранее в ДТП с четырьмя фурами в Ростовской области погиб 46-летний мужчина.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Шахты#Авария#Пробка#М-4#Фура
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