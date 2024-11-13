Фура влетела в отбойник: ДТП спровоцировало крупный затор на М-4 в Ростовской области

Posted 13 ноября, 07:06
Published 13 ноября, 07:06
Modified 13 ноября, 07:08
Updated 13 ноября, 07:08
Отметка стоит в районе поселка Аюта Октябрьского сельского района. От нее тянется красная полоса: машины выстроились в ряд в сторону донской столицы от хутора Красный Кут до места столкновения. Протяженность затора составляет около километра, но пробка продолжает увеличиваться. Очевидно, часть проезжей части будет перекрыта, пока последствия ДТП не уберут полностью.
По словам очевидцев, фура ехала в сторону Москвы, когда врезалась в отбойник. На встречной полосе стоит разбитая легковушка. Не исключено, что она оказалась там после столкновения с большегрузом.
Ранее в ДТП с четырьмя фурами в Ростовской области погиб 46-летний мужчина.