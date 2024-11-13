Итоги среды: в Ростовской области дорожают детсады, а людей косит опасный вирус

Posted 13 ноября, 16:02
Published 13 ноября, 16:02
Modified 13 ноября, 16:04
Updated 13 ноября, 16:04
По сведениям СМИ, в 2024 году в Ростовской области уже фиксировали случаи заражения вирусом Коксаки. Однако районы его распространения и количество зараженных до сих пор неизвестны.
Коксаки — разновидность вируса категории энтеровирусов. В основном этой болезни подвержены дети, у которых иммунная система еще не достаточно сформирована.
В связи с этим родителям советуют следить за здоровьем детей и проявляющимися симптомами. При первых подозрениях на заболевание стоит обратиться к врачу.
Ростовские ученые впервые заметили в реке Дон черноморскую кефаль. Она находилась на рыбопропускном шлюзе Кочетовского гидроузла. Из названия понятно, что обычно этот вид рыб обитает в Черном море. Иногда она заплывала в Азовское, но еще ни разу не заходила в Дон. Однако из-за повышения солености водоема рыба заплыла дальше и чувствует себя абсолютно комфортно в реке.
Добавим, что больше всего из вида кефалей в Черном море распространена именно сингиль. Там она зимует и нерестится, а летом нагуливается в Азовском море и на северо-востоке Черного.
Администрация Ростова-на-Дону опубликовала постановление об увеличении размера платы за пребывание детей в дошкольных образовательных учреждениях. Согласно документу, родителям детей до трех лет, посещающих группу полного дня (10,5 — 12 часов), детсад обойдется в 139,98 рубля за день, а семьям с детьми от трех лет — в 168,96 рубля за день. Можно посчитать, что содержание ребенка в учреждении с понедельника по пятницу обойдется примерно в 2,8 и 3,3 тысячи рублей, соответственно.
Отметим, что тарифы выросли почти в два раза. Ранее полный день в детсаде для малышей до трех лет стоил 61,18 рубля, а для детей от трех лет — 71, 05 рубля. Если ребенок находился в учреждении до пяти часов в день без сна и питания, то оплата составляла всего 10,85 рубля.