Итоги среды: в Ростовской области дорожают детсады, а людей косит опасный вирус

Администрация Ростова-на-Дону опубликовала постановление об увеличении размера платы за пребывание детей в дошкольных образовательных учреждениях. Согласно документу, родителям детей до трех лет, посещающих группу полного дня (10,5 — 12 часов), детсад обойдется в 139,98 рубля за день, а семьям с детьми от трех лет — в 168,96 рубля за день. Можно посчитать, что содержание ребенка в учреждении с понедельника по пятницу обойдется примерно в 2,8 и 3,3 тысячи рублей, соответственно.