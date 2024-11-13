К зиме Ростов уже подготовил 245 единиц коммунальной техники

Глава администрации добавил, что к этой зиме город уже заготовил 14 тысяч тонн противогололедных материалов. Среди них как традиционная смесь из песка и соли, так и инновационные реагенты, такие как «Бионорд». Этот многокомпонентный композиционный реагент хорошо зарекомендовал себя в прошлые годы и позволяет быстро и с меньшими затратами обрабатывать городские дороги. По необходимости, количество противогололедных материалов увеличат.