К зиме Ростов уже подготовил 245 единиц коммунальной техники

Posted 13 ноября, 15:18
Published 13 ноября, 15:18
Modified 13 ноября, 15:21
Updated 13 ноября, 15:21
На контроле и закупка материалов для борьбы с гололедом, а также укомплектованность рабочих бригад. Очередной смотр техники на производственной площадке генерального подрядчика по уборке городских улиц и дорог прошел 13 ноября.
Как пояснил глава администрации города Алексей Логвиненко, это финальное мероприятие в череде линеек готовности к зиме, которые стартовали в городе в начале месяца и затронули все городские районы.— В преддверии зимнего сезона специалисты проверили готовность персонала и техники к работе в зимних условиях. Все машины переоборудованы, находятся в технически исправном состоянии. Водители будут работать в три смены, чтобы обеспечить круглосуточную расчистку городских территорий от снега и льда. Причем, техника уже несет ночные дежурства на мостах Сиверса и Ворошиловском, — сказал Алексей Логвиненко.
Глава администрации добавил, что к этой зиме город уже заготовил 14 тысяч тонн противогололедных материалов. Среди них как традиционная смесь из песка и соли, так и инновационные реагенты, такие как «Бионорд». Этот многокомпонентный композиционный реагент хорошо зарекомендовал себя в прошлые годы и позволяет быстро и с меньшими затратами обрабатывать городские дороги. По необходимости, количество противогололедных материалов увеличат.
— На сегодня к снегоуборочным мероприятиям по городу в целом подготовлено 245 единиц коммунальной техники, из которых 75 это комбинированные дорожные машины, — подчеркнул Алексей Логвиненко. — Хочу отметить, что до конца года, за счет городского бюджета планируется закупить дополнительно еще 34 коммунальные машины. Снег будем вывозить на специальные площадки. Они согласованы с комитетом по охране окружающей среды. Их количество осталось прежним — 12, а общая площадь составляет порядка 44,8 тысяч квадратных метров.
Для уборщиков территорий город также подготовил весь необходимый ручной инструмент. По словам главы администрации города, в этом году в рамках муниципальных контрактов к зимней уборке дополнительно привлекут 1000 дворников.
По поручению главы администрации Ростова-на-Дону Линейки готовности проводятся и в управляющих компаниях. Коммунальные организации также комплектуют свой штат сотрудников, готовят инструмент и реагенты для должной уборки придомовых территорий. Как и в прошлые годы, на особом контроле администрации стоит не только уборка дорог, но и тротуаров, остановочных комплексов, подходов к школам, детсадам, больницам и другим учреждениям социальной сферы. Как сказал Алексей Логвиненко, главное — чтобы зимой жители могли спокойно передвигаться по городу.
Также глава администрации Ростова-на-Дону поручил Департаменту ЖКХ, департаменту Энергетики и администрациям районов, контролировать работы по зимнему санитарному содержанию города.