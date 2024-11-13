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Posted 13 ноября, 08:55

Published 13 ноября, 08:55

Modified 13 ноября, 08:57

Updated 13 ноября, 08:57

Клиенты Т2 могут подключить онлайн-сервисы безопасности со скидкой в Черную пятницу

Клиенты Т2 могут подключить онлайн-сервисы безопасности со скидкой в Черную пятницу

13 ноября 2024, 08:55
Фото: Т2.
Реклама. ООО «Т2 МОБАЙЛ». erid: LjN8K1xzG
T2 в преддверии Черной пятницы предоставляет скидки на подключение сервисов и услуг безопасности. Клиенты могут активировать антивирус Kaspersky Standard с бессрочной скидкой 16,5% и услугу «Где мои дети» с выгодой в 20%.

Черная пятница — это не только период привлекательных скидок от брендов, но и время, когда активизируются мошенники. Потребители стремятся получить выгоду от покупок в короткий срок проведения распродажи и становятся менее бдительными, чем и пользуются киберпреступники. Мошенники создают фейковые интернет-магазины популярных брендов, рассылают ссылки на фишинговые сайты с целью получить доступ к персональным данным пользователя и украсть их денежные средства.

В сезон скидок особенно важно защитить себя и своих близких от киберугроз. T2 подготовила ряд выгодных предложений, ориентированных на безопасность своих клиентов. Так, пользователи могут подключить антивирус Kaspersky Standard к трем гаджетам с бессрочной скидкой 16,5%. Услуга поможет оградить клиента от перехода на фишинговые сайты и предотвратить сомнительные банковские транзакции. Первые 30 дней антивирус будет работать бесплатно. Подключить сервис за 149 руб. в месяц можно с помощью USSD-команды *318#.

Родителям оператор предоставляет бессрочную скидку 20% на услугу «Где мои дети». Сервис поможет узнать местоположение ребенка, проконтролировать его экранное время в гаджете, а также дозвониться, даже если его смартфон в беззвучном режиме. Первые 7 дней клиент может пользоваться сервисом бесплатно, а далее — за 199 руб./мес. Подключить услугу со скидкой — с помощью USSD-команды *319#.

Предложения действительны до 18 ноября 2024 года включительно.

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