Клиенты Т2 могут подключить онлайн-сервисы безопасности со скидкой в Черную пятницу

В сезон скидок особенно важно защитить себя и своих близких от киберугроз. T2 подготовила ряд выгодных предложений, ориентированных на безопасность своих клиентов. Так, пользователи могут подключить антивирус Kaspersky Standard к трем гаджетам с бессрочной скидкой 16,5%. Услуга поможет оградить клиента от перехода на фишинговые сайты и предотвратить сомнительные банковские транзакции. Первые 30 дней антивирус будет работать бесплатно. Подключить сервис за 149 руб. в месяц можно с помощью USSD-команды *318#.