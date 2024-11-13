Мизулина раскритиковала школы в Ростове из-за угроз в электронных дневниках

Posted 13 ноября, 11:19
Published 13 ноября, 11:19
Modified 13 ноября, 11:21
Updated 13 ноября, 11:21
Так, угрозы получили ученики школы №106 в Ростове. Сообщения пришли через электронный дневник и электронную почту детей. Такие же угрозы получали школьники и в других городах России.
«Судя по всему, ничего сделано не было, чтобы пресечь рассылку», — заявила Екатерина Мизулина.
В сообщениях неизвестный писал, что придёт в школу и устроит теракт за «проступки и обзывалки» в его адрес. В тексте отправителя много грамматических и орфографических ошибок.
Ранее RostovGazeta рассказала, как мошенники могут атаковать школьников в Ростове через электронный дневник.