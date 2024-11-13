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Posted 13 ноября, 11:19

Published 13 ноября, 11:19

Modified 13 ноября, 11:21

Updated 13 ноября, 11:21

«Вас не пожалею как и себя»: школьникам в Ростове рассылают угрозы о терактах

Мизулина раскритиковала школы в Ростове из-за угроз в электронных дневниках

13 ноября 2024, 11:19
Фото: rostovgazeta.ru. «Вас не пожалею как и себя»: школьникам в Ростове рассылают угрозы о терактах
Школьникам в Ростове поступали угрозы через электронный дневник, о жалобах детей сообщила глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

Так, угрозы получили ученики школы №106 в Ростове. Сообщения пришли через электронный дневник и электронную почту детей. Такие же угрозы получали школьники и в других городах России.

«Судя по всему, ничего сделано не было, чтобы пресечь рассылку», — заявила Екатерина Мизулина.

В сообщениях неизвестный писал, что придёт в школу и устроит теракт за «проступки и обзывалки» в его адрес. В тексте отправителя много грамматических и орфографических ошибок.

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Ранее RostovGazeta рассказала, как мошенники могут атаковать школьников в Ростове через электронный дневник.

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