Мокрый снег с дождем накроет Ростовскую область

Posted 13 ноября, 08:16
Published 13 ноября, 08:16
Modified 13 ноября, 08:18
Updated 13 ноября, 08:18
Осадки ожидаются в западной части региона (Таганрог, Неклиновский и Матвеево-Курганский районы). Местами к утру появится гололед и туман. Автомобилистам стоит быть особенно осторожными в этот период. Водителям лучше не лихачить и включать специальные фары во время тумана.
Температура воздуха составит около +1…+8 градусов днем и до -1, при прояснениях — до -4, — ночью. На следующий день, 15 ноября, прогнозируют аналогичную погоду с дождем и снегом. Последний может налипать на проводах и деревьях.
В донской столице при этом будет лишь небольшой дождь. Столбик термометра покажет +4…+6 градусов днем и около 0…+2 — ночью.
Ранее стало известно о первых заморозках в Ростове-на-Дону.