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Posted 13 ноября, 08:16

Published 13 ноября, 08:16

Modified 13 ноября, 08:18

Updated 13 ноября, 08:18

Мокрый снег с дождем накроет Ростовскую область в ближайшие сутки

Мокрый снег с дождем накроет Ростовскую область

13 ноября 2024, 08:16
Фото: rostovgazeta.ru. Мокрый снег с дождем накроет Ростовскую область в ближайшие сутки
В Ростовской области обещают дождь и мокрый снег 14 и 15 ноября. Актуальный прогноз появился на сайте Северо-Кавказского УГМС.

Осадки ожидаются в западной части региона (Таганрог, Неклиновский и Матвеево-Курганский районы). Местами к утру появится гололед и туман. Автомобилистам стоит быть особенно осторожными в этот период. Водителям лучше не лихачить и включать специальные фары во время тумана.

Температура воздуха составит около +1…+8 градусов днем и до -1, при прояснениях — до -4, — ночью. На следующий день, 15 ноября, прогнозируют аналогичную погоду с дождем и снегом. Последний может налипать на проводах и деревьях.

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В донской столице при этом будет лишь небольшой дождь. Столбик термометра покажет +4…+6 градусов днем и около 0…+2 — ночью.

Ранее стало известно о первых заморозках в Ростове-на-Дону.

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