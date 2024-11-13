Мокрый снег с дождем накроет Ростовскую область

Осадки ожидаются в западной части региона (Таганрог, Неклиновский и Матвеево-Курганский районы). Местами к утру появится гололед и туман. Автомобилистам стоит быть особенно осторожными в этот период. Водителям лучше не лихачить и включать специальные фары во время тумана.