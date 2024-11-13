rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 11:50

Published 13 ноября, 11:50

Modified 13 ноября, 11:52

Updated 13 ноября, 11:52

Население Ростовской области продолжает стремительно вымирать

Население Ростовской области продолжает стремительно вымирать

13 ноября 2024, 11:50
Фото: rostovgazeta.ru. Население Ростовской области продолжает стремительно вымирать
Число умерших в Ростовской области превышает численность родившихся, следует из данных Росстата.

С января по сентябрь 2024 года в регионе появились на свет 23 840 детей. Годом ранее за тот же период родился 24 231 ребёнок. Рождаемость в регионе снова упала.

Со времен СССР рождаемость в Ростовской области упала вдвое
Узнать подробнее

За тот же период текущего года умерли 41 702 человека, что на 1 299 больше, чем за тот же временной отрезок прошлого года.

Число умерших людей в Ростовской области почти в два раза больше, чем число родившихся. Естественная убыль населения составляет 17 862 человека. Год к году показатель стал только хуже.

Ранее общественник предложил возродить ясли для роста демографии в Ростовской области. Он отметил, что для рождения детей у пар должен быть достойный заработок.

Читайте также:
Мизулина раскритиковала школы в Ростове из-за угроз в электронных дневникахПри выплате маткапитала в Ростовской области не будут учитывать доход семьиВ Ростове пространство «Вокруг Центр» с кафе и магазинами продают за 220 млн рубВ Ростове прооперировали 140-килограммового мужчину с тремя инфарктамиСо здания Речного вокзала в Ростове обваливаются бетон и кирпичи
#Алина Заярная#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Росстат#Естественная убыль населения в Ростовской области
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика