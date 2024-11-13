Население Ростовской области продолжает стремительно вымирать

Posted 13 ноября, 11:50
Published 13 ноября, 11:50
Modified 13 ноября, 11:52
Updated 13 ноября, 11:52
С января по сентябрь 2024 года в регионе появились на свет 23 840 детей. Годом ранее за тот же период родился 24 231 ребёнок. Рождаемость в регионе снова упала.
За тот же период текущего года умерли 41 702 человека, что на 1 299 больше, чем за тот же временной отрезок прошлого года.
Число умерших людей в Ростовской области почти в два раза больше, чем число родившихся. Естественная убыль населения составляет 17 862 человека. Год к году показатель стал только хуже.
Ранее общественник предложил возродить ясли для роста демографии в Ростовской области. Он отметил, что для рождения детей у пар должен быть достойный заработок.