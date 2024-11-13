Полыхал посреди дороги: в Ростове на Шолохова сгорел автомобиль

Posted 13 ноября, 05:20
Published 13 ноября, 05:20
Modified 13 ноября, 05:25
Updated 13 ноября, 05:25
ЧП случилось около 07:00 мск. Очевидцы сразу же вызвали спасателей. На место направили восемь человек на двух автоцистернах. К их прибытию площадь составила около четырех квадратных метров.
Telegram-канал «Это Ростов новости» опубликовал кадры с места происшествия. На них видно, как пламя охватило капот и переднюю часть салона еще до приезда огнеборцев. Сам автомобиль находился при этом прямо на проезжей части.
Очевидно, пожар превратил легковушку в груду металлолома, прежде чем его потушили.
— Если вспыхнуло, то автомобильный огнетушитель уже не поможет, — написали в комментариях подписчики.
Накануне днем из-за древесного угля в автомобиле сгорела не только сама машина, но и ресторан.