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Posted 13 ноября, 05:20

Published 13 ноября, 05:20

Modified 13 ноября, 05:25

Updated 13 ноября, 05:25

Огонь уничтожил легковушку на Шолохова в Ростове-на-Дону

Полыхал посреди дороги: в Ростове на Шолохова сгорел автомобиль

13 ноября 2024, 05:20
Фото: 1MI. Огонь уничтожил легковушку на Шолохова в Ростове-на-Дону

Огонь уничтожил легковушку на Шолохова в Ростове-на-Дону

В Ростове сгорела машина утром 13 ноября на проспекте Шолохова, 45/2, сообщает региональное ГУ МЧС.

ЧП случилось около 07:00 мск. Очевидцы сразу же вызвали спасателей. На место направили восемь человек на двух автоцистернах. К их прибытию площадь составила около четырех квадратных метров.

Telegram-канал «Это Ростов новости» опубликовал кадры с места происшествия. На них видно, как пламя охватило капот и переднюю часть салона еще до приезда огнеборцев. Сам автомобиль находился при этом прямо на проезжей части.

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Видео: тг Это Ростов новости. https://t.me/etorostov/71475
. Огонь уничтожил легковушку на Шолохова в Ростове-на-Дону

Очевидно, пожар превратил легковушку в груду металлолома, прежде чем его потушили.

— Если вспыхнуло, то автомобильный огнетушитель уже не поможет, — написали в комментариях подписчики.

Накануне днем из-за древесного угля в автомобиле сгорела не только сама машина, но и ресторан.

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