Первых зараженных вирусом Коксаки выявили в Ростовской области

Posted 13 ноября, 07:52
Published 13 ноября, 07:52
Modified 13 ноября, 08:31
Updated 13 ноября, 08:31
По информации РБК-Ростов, в 2024 году отмечались случаи заболевания этой энтеровирусной инфекцией. Однако число зараженных и районы, где их выявили, не уточняются.
Коксаки — один из стереотипов энтеровируса (ЭВИ). В основном этой болезни подвержены дети, у которых иммунная система еще не достаточно сформирована. Для инфекции характерны периодические подъемы заболеваемости. Не исключено, что в 2024 году наблюдается именно такой период.
Родителям рекомендуют внимательно и ответственно отнестись к симптомам заражения детей. При первых подозрениях на заболевание стоит обратиться к врачу и ввести карантин.
Подробнее о вирусе Коксаки читайте в материале RostovGazeta.