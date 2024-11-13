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Posted 13 ноября, 07:52

Published 13 ноября, 07:52

Modified 13 ноября, 08:31

Updated 13 ноября, 08:31

Первых зараженных вирусом Коксаки выявили в Ростовской области

Первых зараженных вирусом Коксаки выявили в Ростовской области

13 ноября 2024, 07:52
Фото: rostovgazeta.ru. Первых зараженных вирусом Коксаки выявили в Ростовской области
В Ростовской области зафиксировали случаи заражения вирусом Коксаки, сообщают СМИ со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

По информации РБК-Ростов, в 2024 году отмечались случаи заболевания этой энтеровирусной инфекцией. Однако число зараженных и районы, где их выявили, не уточняются.

Коксаки — один из стереотипов энтеровируса (ЭВИ). В основном этой болезни подвержены дети, у которых иммунная система еще не достаточно сформирована. Для инфекции характерны периодические подъемы заболеваемости. Не исключено, что в 2024 году наблюдается именно такой период.

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Родителям рекомендуют внимательно и ответственно отнестись к симптомам заражения детей. При первых подозрениях на заболевание стоит обратиться к врачу и ввести карантин.

Подробнее о вирусе Коксаки читайте в материале RostovGazeta.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Роспотребнадзор#Карантин#СМИ#Заболеваемость#Заболевание#Симптомы#Энтеровирус#Иммунная система
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