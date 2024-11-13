Первых зараженных вирусом Коксаки выявили в Ростовской области

Коксаки — один из стереотипов энтеровируса (ЭВИ). В основном этой болезни подвержены дети, у которых иммунная система еще не достаточно сформирована. Для инфекции характерны периодические подъемы заболеваемости. Не исключено, что в 2024 году наблюдается именно такой период.