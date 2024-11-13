Плату за детские сады планируют поднять почти в два раза в Ростове-на-Дону

Напомним, что в начале 2024 года было подписано постановление, согласно которому один полный день (10,5 — 12 часов) пребывания ребенка до трех лет в группе стоил 61,18 рубля, а ребенка от трех лет — 71,05 рубля. Если малыши находились в детском саду до пяти часов в день без сна и питания, то оплата составляла всего 10,85 рубля.