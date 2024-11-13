Плату за детские сады планируют поднять почти в два раза в Ростове-на-Дону

Posted 13 ноября, 13:44
Published 13 ноября, 13:44
Modified 13 ноября, 13:46
Updated 13 ноября, 13:46
Напомним, что в начале 2024 года было подписано постановление, согласно которому один полный день (10,5 — 12 часов) пребывания ребенка до трех лет в группе стоил 61,18 рубля, а ребенка от трех лет — 71,05 рубля. Если малыши находились в детском саду до пяти часов в день без сна и питания, то оплата составляла всего 10,85 рубля.
Теперь за детей до трех лет, посещающих группы полного дня, придется платить 139,98 рубля за день. Стоимость пребывания малышей от трех до семи лет в подобной группе выросла до 168,96 рубля за день.
Так, содержание ребенка в детском саду с понедельника по пятницу обойдется родителям примерно в 2,8 тысячи рублей (до трех лет) и в 3,3 тысячи рублей (от трех лет).
Ранее RostovGazeta писала о том, что прокуратура проверит детский сад в Ростове из-за инфекции у детей.