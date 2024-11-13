«Плевали на суд»: дом на Станиславского в Ростове хотят оставить без коммуникаций

Posted 13 ноября, 15:13
Published 13 ноября, 15:13
Modified 13 ноября, 15:14
Updated 13 ноября, 15:14
Дом на Станиславского, 103 построен больше ста лет назад. Здание входило в список ОКН региона, но затем его оттуда вычеркнули. Состояние дома много лет поддерживают сами жильцы. Четыре года назад его признали аварийным, но расселить обещали не раньше 2030 года.
Летом 2024 года к жильцам нагрянули из администрации Кировского района Ростова, прокуратуры, полиции и управления по делам ГО и ЧС. Собственникам показали заключение специалистов компании «Северная Пальмира», признавших, что литер Б дома имеет риски внезапного обрушения, а потому находиться там опасно. Сами жильцы не видели специалистов, изучавших дом, и полагают, что заключение подделали.
Людей попросили в течение месяца съехать в маневренный фонд на окраине города. При этом компенсации власти обещали не раньше 2025, а то и 2026 года.
Жильцы с таким предложением властей не согласились. Они обратились в суд, Следком и даже записали обращение к президенту. В конечном итоге скандал дошёл до главы СК РФ Александра Бастрыкина, в отношении администрации Кировского района Ростова возбудили уголовное дело о халатности. Суды начали рассматривать дела о расселении жильцов дома на Станиславского, 103.
Расследование уголовного дела продолжается. Не закончились и суды собственников с администрацией. Некоторые из жильцов уже выиграли разбирательство с чиновниками.
На днях на территории дома ввели режим ЧС. К жильцам снова пришли предстатели администрации Кировского района и потребовали освободить жильё в течение пяти дней. Им пригрозили отключением коммуникаций. При этом платить положенные компенсации сразу власти не хотят и точных сроков выплат не называют.
Жильцы обратили внимание на маячки, установленные на доме. Уже несколько лет они находятся на месте, значит, дом не просаживается. Также собственники вызвали независимых экспертов, которые подтвердили необоснованность введения режима ЧС.
Теперь дом отключают от коммуникаций. Здание огородили защитной лентой.
«Хотели отключить тепло и воду, но мы не дали, не пустили. Потом хотели отключить холодную воду, мы снова не пустили. У них даже распоряжения на руках нет. Мы сказали, что ещё тут живём», — рассказала корреспонденту RostovGazeta собственница жилья в доме Алёна.
«Плевали на суды, плевали на Бастрыкина. То, что они делают, незаконно. И точка», — заявил другой житель дома, пожелавший остаться анонимным.
Корреспондент RostovGazeta отправляла официальный запрос в администрацию для прояснения ситуации с расселением дома на Станиславского, 103, но ответа пока не получила.
Ранее RostovGazeta рассказала, как переселяют людей из аварийного жилья в Ростове и с какими проблемами сталкиваются люди.