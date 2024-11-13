«Плевали на суд»: дом на Станиславского в Ростове хотят оставить без коммуникаций

Дом на Станиславского, 103 построен больше ста лет назад. Здание входило в список ОКН региона, но затем его оттуда вычеркнули. Состояние дома много лет поддерживают сами жильцы. Четыре года назад его признали аварийным, но расселить обещали не раньше 2030 года.