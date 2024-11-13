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Posted 13 ноября, 10:22

Published 13 ноября, 10:22

Modified 13 ноября, 10:24

Updated 13 ноября, 10:24

При выплате маткапитала в Ростовской области не будут учитывать доход семьи

При выплате маткапитала в Ростовской области не будут учитывать доход семьи

13 ноября 2024, 10:22
Фото: rostovgazeta.ru. При выплате маткапитала в Ростовской области не будут учитывать доход семьи
В Ростовской области предложили не учитывать доход семьи при принятии решения о выплате регионального маткапитала, соответствующие поправки в областной закон внёс врио губернатора Юрий Слюсарь.

Инициативу главы региона рассмотрит Заксобрание Ростовской области. Если поправки в закон будут внесены, уровень дохода семей не будет учитываться при выплате регионального материнского капитала.

Это значит, что семьи в Ростовской области с 1 января 2025 года при рождении третьего и последующих детей будут получать маткапитал в размере 150 842 рубля.

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Сообщалось, что действие регионального маткапитала продлили до 2030 года. Теперь его также можно расходовать и на реконструкцию домов блокированной застройки.

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