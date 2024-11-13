При выплате маткапитала в Ростовской области не будут учитывать доход семьи

Posted 13 ноября, 10:22
Published 13 ноября, 10:22
Modified 13 ноября, 10:24
Updated 13 ноября, 10:24
Инициативу главы региона рассмотрит Заксобрание Ростовской области. Если поправки в закон будут внесены, уровень дохода семей не будет учитываться при выплате регионального материнского капитала.
Это значит, что семьи в Ростовской области с 1 января 2025 года при рождении третьего и последующих детей будут получать маткапитал в размере 150 842 рубля.
Сообщалось, что действие регионального маткапитала продлили до 2030 года. Теперь его также можно расходовать и на реконструкцию домов блокированной застройки.