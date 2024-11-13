rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 12:29

Published 13 ноября, 12:29

Modified 13 ноября, 12:31

Updated 13 ноября, 12:31

Прокуратура проверит детский сад в Ростове из-за массового заболевания малышей

Прокуратура проверит детский сад в Ростове из-за инфекции у детей

13 ноября 2024, 12:29
Фото: rostovgazeta.ru. Прокуратура проверит детский сад в Ростове из-за массового заболевания малышей
Сотрудники прокуратуры организовали проверку одного из детских садов Ростова-на-Дону, воспитанники которого подхватили инфекцию, информирует региональное ведомство.

Напомним, что 12 ноября стало известно, что детсад №37 на Измайловском в Ростове-на-Дону закрыли на карантин. В дошкольном учреждении зафиксировали вспышку энтеровирусной инфекции.

В связи с этим прокуратура Ростовской области организовала проверку, которая позволит выяснить, соблюдают ли в детском саду требования федеральных законов.

В Ростове семь автобусов сняли с маршрутов из-за грязи и проблем с отоплением
Узнать подробнее

Добавим, что у заболевших детей ухудшается состояние здоровья. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования

Ранее Роспотребнадзор опроверг массовые заражения вирусом Коксаки в Ростовской области.

Читайте также:
Мизулина раскритиковала школы в Ростове из-за угроз в электронных дневникахБастрыкина заинтересовало дело драки школьников в Ростове-на-ДонуНа видео попала драка школьников на окраине Ростова-на-Дону
#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Прокуратура#Детский сад#Последние новости Ростова на сегодня#Инфекция#Проверка#Заболевание#Вирус
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика