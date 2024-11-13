Прокуратура проверит детский сад в Ростове из-за инфекции у детей

Posted 13 ноября, 12:29
Published 13 ноября, 12:29
Modified 13 ноября, 12:31
Updated 13 ноября, 12:31
Напомним, что 12 ноября стало известно, что детсад №37 на Измайловском в Ростове-на-Дону закрыли на карантин. В дошкольном учреждении зафиксировали вспышку энтеровирусной инфекции.
В связи с этим прокуратура Ростовской области организовала проверку, которая позволит выяснить, соблюдают ли в детском саду требования федеральных законов.
Добавим, что у заболевших детей ухудшается состояние здоровья. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования
Ранее Роспотребнадзор опроверг массовые заражения вирусом Коксаки в Ростовской области.