Пропавшую спортсменку из Ростова Анну Цомартову начали искать на Кубани

Posted 13 ноября, 06:29
Published 13 ноября, 06:29
Modified 13 ноября, 06:31
Updated 13 ноября, 06:31
Информация о поиске ростовской спортсменки появилась 12 ноября у волонтеров Лиза Алерт Краснодарского края. Девушка числится без вести пропавшей с 10 февраля. В тот день после соревнований в Каспийске (Дагестан) Анна Цомартова оставила телефон в раздевалке и вышла на улицу. С тех пор ее никто не видел.
К поискам спортсменки подключились сотни людей, включая популярных блогеров и других известных людей с большой аудиторией в соцсетях. К ним за помощью обратились родители Ани. Они же обещали крупные суммы денег тем, кто поделится хоть какой-то информацией о местонахождении дочери, но в итоге оказались в центре внимания экстрасенсов и мошенников. Известно, что водолазы не нашли тело девушки в Каспийском море. Родные надеются, что Аня жива и однажды они ее найдут.
Теперь к поискам подключились волонтеры отряда Лиза Алерт в Краснодарском крае. Есть ли основания полагать, что девушка может там находиться, или поисковики в отчаянии прочесывают соседние регионы, неизвестно.