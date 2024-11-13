Пропавшую спортсменку из Ростова Анну Цомартову начали искать на Кубани

К поискам спортсменки подключились сотни людей, включая популярных блогеров и других известных людей с большой аудиторией в соцсетях. К ним за помощью обратились родители Ани. Они же обещали крупные суммы денег тем, кто поделится хоть какой-то информацией о местонахождении дочери, но в итоге оказались в центре внимания экстрасенсов и мошенников. Известно, что водолазы не нашли тело девушки в Каспийском море. Родные надеются, что Аня жива и однажды они ее найдут.