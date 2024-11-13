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Posted 13 ноября, 06:29

Published 13 ноября, 06:29

Modified 13 ноября, 06:31

Updated 13 ноября, 06:31

Пропавшую спортсменку из Ростова Анну Цомартову начали искать на Кубани

Пропавшую спортсменку из Ростова Анну Цомартову начали искать на Кубани

13 ноября 2024, 06:29
Фото: Unsplash. Пропавшую спортсменку из Ростова Анну Цомартову начали искать на Кубани
Спустя девять месяцев после таинственного исчезновения 21-летней спортсменки из Ростова Анны Цомартовой к поискам подключились волонтеры Краснодарского края, говорится в телеграм-канале волонтеров отряда Лиза Алерт.

Информация о поиске ростовской спортсменки появилась 12 ноября у волонтеров Лиза Алерт Краснодарского края. Девушка числится без вести пропавшей с 10 февраля. В тот день после соревнований в Каспийске (Дагестан) Анна Цомартова оставила телефон в раздевалке и вышла на улицу. С тех пор ее никто не видел.

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К поискам спортсменки подключились сотни людей, включая популярных блогеров и других известных людей с большой аудиторией в соцсетях. К ним за помощью обратились родители Ани. Они же обещали крупные суммы денег тем, кто поделится хоть какой-то информацией о местонахождении дочери, но в итоге оказались в центре внимания экстрасенсов и мошенников. Известно, что водолазы не нашли тело девушки в Каспийском море. Родные надеются, что Аня жива и однажды они ее найдут.

Теперь к поискам подключились волонтеры отряда Лиза Алерт в Краснодарском крае. Есть ли основания полагать, что девушка может там находиться, или поисковики в отчаянии прочесывают соседние регионы, неизвестно.

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