РЭО: Региональных операторов могут обязать вывозить не только ТКО

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев пояснил, что цель инициативы заключается в обеспечении вывоза всех отходов с контейнерных площадок, независимо от их класса опасности. Он пояснил: если на площадке кроме обычных твердых коммунальных отходов будут находиться строительный мусор, шины или ветки, они также подлежат вывозу. Буцаев добавил, что сейчас рассматривается возможность привлечения региональных операторов для выполнения этой задачи, чтобы площадки содержались в порядке, какие бы отходы там ни оставляли.