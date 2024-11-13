РЭО: Региональных операторов могут обязать вывозить не только ТКО

Posted 13 ноября, 11:24
Published 13 ноября, 11:24
Modified 13 ноября, 11:24
Updated 13 ноября, 11:24
К таким отходам можно отнести строительные отходы, автомобильные шины и ветки. В обсуждении законопроекта принимают участие представители Российского экологического оператора, сообщает 56orb.ru.
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев пояснил, что цель инициативы заключается в обеспечении вывоза всех отходов с контейнерных площадок, независимо от их класса опасности. Он пояснил: если на площадке кроме обычных твердых коммунальных отходов будут находиться строительный мусор, шины или ветки, они также подлежат вывозу. Буцаев добавил, что сейчас рассматривается возможность привлечения региональных операторов для выполнения этой задачи, чтобы площадки содержались в порядке, какие бы отходы там ни оставляли.
Александр Двойных, возглавляющий комитет Совета Федерации по вопросам аграрно-продовольственной политики, ранее сообщал о планах по реализации в России пилотной инициативы, которая даст регионам возможность самостоятельно классифицировать отходы III–V классов опасности как твердые коммунальные отходы.
Алексей Макрушин, заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой, отметил, что в рамках законопроекта действительно рассматривается идея создания и обслуживания контейнерных площадок региональными операторами. Он подчеркнул, что основная задача заключается в разработке системы управления отходами, которая позволит избежать избыточных расходов для граждан и операторов, сохраняя при этом чистоту площадок в любых обстоятельствах.