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Posted 13 ноября, 14:38

Published 13 ноября, 14:38

Modified 13 ноября, 14:40

Updated 13 ноября, 14:40

Стало известно, когда в Ростове-на-Дону потеплеет до +11 градусов

Резкое потепление неожиданно придет в Ростов к середине ноября

13 ноября 2024, 14:38
Фото: rostovgazeta.ru. Стало известно, когда в Ростове-на-Дону потеплеет до +11 градусов

Новая неделя принесет в Ростов-на-Дону до 11 градусов тепла

Теплая осень не планирует уступать место зиме и покидать Ростов-на-Дону. Уже на следующей неделе температура воздуха поднимется до +11 градусов Цельсия, информируют синоптики.

Из прогноза следует, что в 20-х числах ноября воздух в донской столице прогреется до +11 градусов Цельсия. Такая температура продержится примерно три—четыре дня. Так, в среду, 20 ноября, ожидается малооблачная погода. Столбики термометров покажут от +7 до +11 градусов.

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В четверг, 21 ноября, синоптики прогнозируют ветреный день. Скорость ветра составит до 12 метров в секунду, а температурный диапазон — от +6…+11 градусов. В пятницу и субботу, 22 и 23 ноября, пройдут дожди. Днем ожидается до +10…+11, а ночью до +7…+8 градусов.

Ранее стало известно, что мокрый снег с дождем накроет Ростовскую область.

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