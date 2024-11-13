Резкое потепление неожиданно придет в Ростов к середине ноября

В четверг, 21 ноября, синоптики прогнозируют ветреный день. Скорость ветра составит до 12 метров в секунду, а температурный диапазон — от +6…+11 градусов. В пятницу и субботу, 22 и 23 ноября, пройдут дожди. Днем ожидается до +10…+11, а ночью до +7…+8 градусов.