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Posted 13 ноября, 13:03

Published 13 ноября, 13:03

Modified 13 ноября, 13:05

Updated 13 ноября, 13:05

Росгвардейцы поделились одеялом с полуголым ростовчанином в Москве

Росгвардейцы поделились одеялом с полуголым ростовчанином в Москве

13 ноября 2024, 13:03
Фото: 1MI. Росгвардейцы поделились одеялом с полуголым ростовчанином в Москве
В Москве задержали полуголого уроженца Ростовской области, сообщили в пресс-центре Росгвардии.

Силовики остановили в столичном метро молодого человека в одном нижнем белье. Температура воздуха в Москве составляет около +3 градусов. Парень приставал к прохожим и вёл себя неадекватно.

Выяснилось, что нарушителем оказался 23-летний уроженец Ростовской области. Он отдыхал с друзьями, вышел покурить, но обратно его уже почему-то не впустили. Где именно парень отдыхал, он пояснить так и не смог.

Росгвардейцы укутали молодого человека в тёплое одеяло и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

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Видео: Упарвление Росгвардии по городу Москве. Росгвардейцы поделились одеялом с полуголым ростовчанином в Москве

Ранее в Подмосковье отличился другой уроженец Ростовской области. Он бросил гранату на детской площадке жилого дома.

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