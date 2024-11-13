Росгвардейцы поделились одеялом с полуголым ростовчанином в Москве

Posted 13 ноября, 13:03
Published 13 ноября, 13:03
Modified 13 ноября, 13:05
Updated 13 ноября, 13:05
Силовики остановили в столичном метро молодого человека в одном нижнем белье. Температура воздуха в Москве составляет около +3 градусов. Парень приставал к прохожим и вёл себя неадекватно.
Выяснилось, что нарушителем оказался 23-летний уроженец Ростовской области. Он отдыхал с друзьями, вышел покурить, но обратно его уже почему-то не впустили. Где именно парень отдыхал, он пояснить так и не смог.
Росгвардейцы укутали молодого человека в тёплое одеяло и передали полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее в Подмосковье отличился другой уроженец Ростовской области. Он бросил гранату на детской площадке жилого дома.