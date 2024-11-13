Роспотребнадзор опроверг массовые заражения вирусом Коксаки в Ростовской области

Posted 13 ноября, 10:32
Published 13 ноября, 10:32
Modified 13 ноября, 10:34
Updated 13 ноября, 10:34
Вероятно, специалисты решили развеять сомнения относительно карантина в детском саду Ростова на бульваре Измайловском. Детское учреждение закрыли на несколько дней из-за вспышки энтеровирусной инфекции.
В Роспотребнадзоре отметили, что вирус Коксаки тоже относится к энтеровирусам, но речь шла не о нем. Очевидно, воспитанники детсада подхватили другую инфекцию.
— На сегодняшний день на территории Ростовской области очагов групповой заболеваемости в детских образовательных учреждениях, вызванных вирусом Коксаки, завезенным из Турции, не зарегистрировано, — отметили в Роспотребнадзоре.
Ранее RostovGazeta рассказывала подробнее о вирусе Коксаки: о том, как он распространяется, его симптомах и способах лечения.