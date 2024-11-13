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Posted 13 ноября, 10:32

Published 13 ноября, 10:32

Modified 13 ноября, 10:34

Updated 13 ноября, 10:34

Роспотребнадзор опроверг вспышки заражения вирусом Коксаки в Ростовской области

Роспотребнадзор опроверг массовые заражения вирусом Коксаки в Ростовской области

13 ноября 2024, 10:32
Фото: 1MI. Роспотребнадзор опроверг вспышки заражения вирусом Коксаки в Ростовской области
В управление Роспотребнадзора по Ростовской области опровергли массовые случаи заболевания вирусом Коксаки. Очагов групповой заболеваемости не выявляли в детских образовательных учреждениях.

Вероятно, специалисты решили развеять сомнения относительно карантина в детском саду Ростова на бульваре Измайловском. Детское учреждение закрыли на несколько дней из-за вспышки энтеровирусной инфекции.

В Роспотребнадзоре отметили, что вирус Коксаки тоже относится к энтеровирусам, но речь шла не о нем. Очевидно, воспитанники детсада подхватили другую инфекцию.

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— На сегодняшний день на территории Ростовской области очагов групповой заболеваемости в детских образовательных учреждениях, вызванных вирусом Коксаки, завезенным из Турции, не зарегистрировано, — отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее RostovGazeta рассказывала подробнее о вирусе Коксаки: о том, как он распространяется, его симптомах и способах лечения.

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