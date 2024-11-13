Ростов-на-Дону — один из лидеров по востребованности мобильного сервиса ВТБ

Posted 13 ноября, 14:46
Published 13 ноября, 14:46
Modified 13 ноября, 14:47
Updated 13 ноября, 14:47
Клиентопоток мобильного сервиса с начала года вырос более чем в три раза. Чаще всего доставку ВТБ заказывают в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Омске, Новосибирске и Екатеринбурге.
Выездной сервис значительно увеличил доступность продуктов и услуг ВТБ во всех регионах России. На сегодняшний день он представлен почти во всех субъектах России, включая Крым и новые регионы. В октябре охват выездного сервиса превысил 2800 городов и поселков, тогда как в начале года был доступен лишь в 149 населенных пунктах. Ежемесячно ВТБ получает и отрабатывает более 360 тыс. заявок на доставку, включая выдачи зарплатных карт. В среднем на встрече с выездным менеджером клиент выбирает три продукта или сервиса ВТБ.
Более 111 млн россиян уже имеют доступ к выездному сервису ВТБ. В ближайшие два года банк обеспечит практически «ковровое покрытие», чтобы каждому жителю страны были доступны банковские услуги. По востребованности мобильного сервиса помимо столичных регионов лидируют также Омск, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Барнаул, Краснодар, Уфа и Нижний Новгород.
Основная масса заказов на доставку приходится на получение дебетовой, зарплатной и кредитной карт. Клиенты имеют возможность получить консультацию мобильного сотрудника банка, как при индивидуальной встрече в удобном для себя месте, так и на территории своего работодателя. На таких встречах выездные менеджеры также помогают оформить платежные стикеры и другие продукты банка, перевести пенсию в ВТБ, настроить программу лояльности.
Напомним, сейчас идет проект интеграции ВТБ и банка «Открытие». В декабре 2022 года ВТБ купил банк «Открытие» у ЦБ. К концу 2024 года интеграция полностью завершится, банки будут работать под общим брендом ВТБ. Rostovgazeta рассказывала ранее, что уже более половины клиентов среднего и малого бизнеса «Открытия» перешли в ВТБ.