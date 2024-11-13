Ростов-на-Дону — один из лидеров по востребованности мобильного сервиса ВТБ

Выездной сервис значительно увеличил доступность продуктов и услуг ВТБ во всех регионах России. На сегодняшний день он представлен почти во всех субъектах России, включая Крым и новые регионы. В октябре охват выездного сервиса превысил 2800 городов и поселков, тогда как в начале года был доступен лишь в 149 населенных пунктах. Ежемесячно ВТБ получает и отрабатывает более 360 тыс. заявок на доставку, включая выдачи зарплатных карт. В среднем на встрече с выездным менеджером клиент выбирает три продукта или сервиса ВТБ.