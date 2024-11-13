С начала года в Ростовской области открылось более 40 кафе и ресторанов

По данным Ростовстата, количество ресторанов, баров, кафе, закусочных и столовых в Ростовской области увеличилось на 0,7% за 2024 год. Теперь в регионе насчитывается примерно 5,6 тысячи заведений. При этом из них 1,9 тысячи объектов находятся в Ростове-на-Дону. Здесь число точек общепита выросло на 0,2%.