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Posted 13 ноября, 17:11

Published 13 ноября, 17:11

Modified 13 ноября, 17:13

Updated 13 ноября, 17:13

С начала года в Ростовской области открылось более 40 заведений общепита

С начала года в Ростовской области открылось более 40 кафе и ресторанов

13 ноября 2024, 17:11
Фото: Изображение Midjourney. С начала года в Ростовской области открылось более 40 заведений общепита
По итогам третьего квартала 2024 года число объектов общественного питания в Ростовской области выросло на 41 заведение, информирует правительство региона.

По данным Ростовстата, количество ресторанов, баров, кафе, закусочных и столовых в Ростовской области увеличилось на 0,7% за 2024 год. Теперь в регионе насчитывается примерно 5,6 тысячи заведений. При этом из них 1,9 тысячи объектов находятся в Ростове-на-Дону. Здесь число точек общепита выросло на 0,2%.

Директор департамента потребительского рынка Ростовской области Алексей Панкратов отметил, что сегодня кафе и прочие общепиты готовы принять более 302 тысяч гостей. При этом в сфере трудится около 36 тысяч человек.

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Кроме того, в регионе на 4,8% выросло количество заведений, получивших лицензию на розничную продажу алкогольных напитков.

Добавим, что по итогам девяти месяцев оборот в отрасли общественного питания в донском регионе вырос на 9%. Около 70% оборота формируют субъекты малого и среднего бизнеса.

Ранее эксперт предложил продавать больше донских вин в общепите в Ростовской области.

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