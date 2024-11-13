С начала года в Ростовской области открылось более 40 кафе и ресторанов

Posted 13 ноября, 17:11
Published 13 ноября, 17:11
Modified 13 ноября, 17:13
Updated 13 ноября, 17:13
По данным Ростовстата, количество ресторанов, баров, кафе, закусочных и столовых в Ростовской области увеличилось на 0,7% за 2024 год. Теперь в регионе насчитывается примерно 5,6 тысячи заведений. При этом из них 1,9 тысячи объектов находятся в Ростове-на-Дону. Здесь число точек общепита выросло на 0,2%.
Директор департамента потребительского рынка Ростовской области Алексей Панкратов отметил, что сегодня кафе и прочие общепиты готовы принять более 302 тысяч гостей. При этом в сфере трудится около 36 тысяч человек.
Кроме того, в регионе на 4,8% выросло количество заведений, получивших лицензию на розничную продажу алкогольных напитков.
Добавим, что по итогам девяти месяцев оборот в отрасли общественного питания в донском регионе вырос на 9%. Около 70% оборота формируют субъекты малого и среднего бизнеса.
Ранее эксперт предложил продавать больше донских вин в общепите в Ростовской области.