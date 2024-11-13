Школу Ростовской области через суд заставили установить систему оповещения

Ведомство выяснило, что школа Аксайского района Ростовской области длительное время работала без системы экстренного оповещения об угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации. В связи в этим сотрудники прокуратуры направили иск в суд на имя руководителя учебного заведения. Заявление было удовлетворено.