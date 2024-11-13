Школу Ростовской области через суд заставили установить систему оповещения

Posted 13 ноября, 17:40
Published 13 ноября, 17:40
Modified 13 ноября, 17:42
Updated 13 ноября, 17:42
Ведомство выяснило, что школа Аксайского района Ростовской области длительное время работала без системы экстренного оповещения об угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации. В связи в этим сотрудники прокуратуры направили иск в суд на имя руководителя учебного заведения. Заявление было удовлетворено.
Добавим, на сегодняшний день в школе появилось соответствующее оборудование.
Ранее камеры видеонаблюдения заметили в туалете одной из школ Ростова-на-Дону. Подробнее об инциденте в материале RostovGazeta.
А до этого стало известно, что родители в донской столице смогут через телефон контролировать, что едят дети в школе.