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Posted 13 ноября, 17:40

Published 13 ноября, 17:40

Modified 13 ноября, 17:42

Updated 13 ноября, 17:42

Школу Ростовской области через суд заставили установить систему оповещения

Школу Ростовской области через суд заставили установить систему оповещения

13 ноября 2024, 17:40
Фото: Изображение Midjourney. Школу Ростовской области через суд заставили установить систему оповещения
Одна из школ Ростовской области решила обойтись без системы экстренного оповещения об угрозе ЧП, поэтому на руководство учебного заведения подали в суд, информирует прокуратура Аксайского района.

Ведомство выяснило, что школа Аксайского района Ростовской области длительное время работала без системы экстренного оповещения об угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации. В связи в этим сотрудники прокуратуры направили иск в суд на имя руководителя учебного заведения. Заявление было удовлетворено.

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Добавим, на сегодняшний день в школе появилось соответствующее оборудование.

Ранее камеры видеонаблюдения заметили в туалете одной из школ Ростова-на-Дону. Подробнее об инциденте в материале RostovGazeta.

А до этого стало известно, что родители в донской столице смогут через телефон контролировать, что едят дети в школе.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Школа#Дети#Прокуратура#ЧП#Аксайский район#Система оповещения#Проверка прокуратуры#Экстренное оповещение#Происшествия
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