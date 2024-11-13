rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 07:23

Published 13 ноября, 07:23

Modified 13 ноября, 07:25

Updated 13 ноября, 07:25

Со здания Речного вокзала в Ростове срываются куски бетона и штукатурка

Со здания Речного вокзала в Ростове обваливаются бетон и кирпичи

13 ноября 2024, 07:23
Фото: rostovgazeta.ru. Со здания Речного вокзала в Ростове срываются куски бетона и штукатурка
В Ростове на набережной разрушается здание Речного вокзала, об этом жители города сообщили на портале благоустройства.

Здание Речного вокзала на Береговой, 10 считается архитектурным памятником, это также популярная локация у туристов.

Ростовчане жалуются, что со здания стали падать огромные кирпичи, куски бетона и штукатурка. Проблема усугубляется во время сильного ветра, который не редкость на набережной. Жители боятся, что падающая со здания обшивка может травмировать проходящих мимо людей.

Здание предлагают огородить и провести капитальный ремонт.

Речной вокзал на набережной в Ростове-на-Дону признали объектом культурного наследия
Узнать подробнее
Фото: bg.rostov-gorod.ru

Ранее в Ростове на Сельмаше у старого дома обрушился балкон на пешеходную зону.

Читайте также:
«Не казачий город»: экскурсовод Братолюбова сообщила, как привлечь туристов в РостовСезон мощных ливней надвигается на Ростов-на-ДонуПрезидент ФК «Ростов» высказался об отставке главного тренера Валерия Карпина
#Виктория Прутковская#Общество#Ростов-на-Дону#Ветер#Погода#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика