Со здания Речного вокзала в Ростове обваливаются бетон и кирпичи

Posted 13 ноября, 07:23
Published 13 ноября, 07:23
Modified 13 ноября, 07:25
Updated 13 ноября, 07:25
Здание Речного вокзала на Береговой, 10 считается архитектурным памятником, это также популярная локация у туристов.
Ростовчане жалуются, что со здания стали падать огромные кирпичи, куски бетона и штукатурка. Проблема усугубляется во время сильного ветра, который не редкость на набережной. Жители боятся, что падающая со здания обшивка может травмировать проходящих мимо людей.
Здание предлагают огородить и провести капитальный ремонт.