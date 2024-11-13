Со здания Речного вокзала в Ростове обваливаются бетон и кирпичи

Ростовчане жалуются, что со здания стали падать огромные кирпичи, куски бетона и штукатурка. Проблема усугубляется во время сильного ветра, который не редкость на набережной. Жители боятся, что падающая со здания обшивка может травмировать проходящих мимо людей.