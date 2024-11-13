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Posted 13 ноября, 18:53

Published 13 ноября, 18:53

Modified 13 ноября, 18:55

Updated 13 ноября, 18:55

Стало известно, кто в Ростове-на-Дону может получать зарплату от 250 тыс рублей

Стало известно, кому в Ростове работодатели готовы платить от 250 тысяч рублей

13 ноября 2024, 18:53
Фото: Изображение Midjourney. Стало известно, кто в Ростове-на-Дону может получать зарплату от 250 тыс рублей

Зарплаты врачей в Ростове-на-Дону превысили 250 тысяч рублей

В Ростове-на-Дону назвали пять профессий с лучшими зарплатными предложениями в ноябре 2024 года, сообщают аналитики.

Согласно исследованию портала SuperJob, в Ростове-на-Дону от 100 тысяч рублей в месяц работодатели готовы платить мастерам автосервиса, способным выполнять операцию «развал-схождение», и инженерам-монтажникам. От 110 тысяч рублей в месяц могут получать менеджеры по оптовым продажам. А ежемесячный доход главных инженеров проектов может составлять 120 тысяч рублей.

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Лидерами списка стали врачи-офтальмохирурги. За проведение операций всех категорий сложностей по различным направлениям, диагностики заболеваний органов зрения и ведение послеоперационных больных специалисты могут получать зарплату от 250 тысяч рублей в месяц.

Ранее стало известно, у кого в Ростове-на-Дону быстрее всего растут зарплаты.

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