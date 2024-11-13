Стало известно, кому в Ростове работодатели готовы платить от 250 тысяч рублей

Согласно исследованию портала SuperJob, в Ростове-на-Дону от 100 тысяч рублей в месяц работодатели готовы платить мастерам автосервиса, способным выполнять операцию «развал-схождение», и инженерам-монтажникам. От 110 тысяч рублей в месяц могут получать менеджеры по оптовым продажам. А ежемесячный доход главных инженеров проектов может составлять 120 тысяч рублей.