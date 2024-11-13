Стало известно, кому в Ростове работодатели готовы платить от 250 тысяч рублей

Posted 13 ноября, 18:53
Published 13 ноября, 18:53
Modified 13 ноября, 18:55
Updated 13 ноября, 18:55
Согласно исследованию портала SuperJob, в Ростове-на-Дону от 100 тысяч рублей в месяц работодатели готовы платить мастерам автосервиса, способным выполнять операцию «развал-схождение», и инженерам-монтажникам. От 110 тысяч рублей в месяц могут получать менеджеры по оптовым продажам. А ежемесячный доход главных инженеров проектов может составлять 120 тысяч рублей.
Лидерами списка стали врачи-офтальмохирурги. За проведение операций всех категорий сложностей по различным направлениям, диагностики заболеваний органов зрения и ведение послеоперационных больных специалисты могут получать зарплату от 250 тысяч рублей в месяц.
Ранее стало известно, у кого в Ростове-на-Дону быстрее всего растут зарплаты.