Стало известно, у кого в Ростове быстрее всего растут зарплаты

Специалисты изучали изменение числа вакансий и зарплатных предложений за последние три месяца. Выяснилось, что больше всего сотрудников не хватает в сфере строительства и ремонта. Предложений о работе для строителей стало больше на 41%. Средний доход в этой сфере превысил 90 тысяч рублей в месяц. Некоторые специалисты получают ещё больше. Каменщикам в Ростовской области платят около 150 тысяч рублей в месяц, но и спрос на них за год вырос более чем в два раза.