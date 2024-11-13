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Posted 13 ноября, 09:37

Published 13 ноября, 09:37

Modified 13 ноября, 09:39

Updated 13 ноября, 09:39

Стало известно, у кого в Ростове быстрее всего растут заработные платы

Стало известно, у кого в Ростове быстрее всего растут зарплаты

13 ноября 2024, 09:37
Фото: rostovgazeta.ru. Стало известно, у кого в Ростове быстрее всего растут заработные платы

Зарплаты строителей в Ростове растут самыми быстрыми темпами

Отрасль строительства стала лидером по зарплатам в Ростове в третьем квартале года, сообщили RostovGazeta аналитики «Авито Работа».

Специалисты изучали изменение числа вакансий и зарплатных предложений за последние три месяца. Выяснилось, что больше всего сотрудников не хватает в сфере строительства и ремонта. Предложений о работе для строителей стало больше на 41%. Средний доход в этой сфере превысил 90 тысяч рублей в месяц. Некоторые специалисты получают ещё больше. Каменщикам в Ростовской области платят около 150 тысяч рублей в месяц, но и спрос на них за год вырос более чем в два раза.

Также остро не хватает в Ростове специалистов по продажам, работу им стали предлагать на 31% чаще, а зарплатные предложения составили 90 тысяч рублей.

Замыкают тройку лидеров специалисты по маркетингу и связям с общественностью, в которых стали нуждаться на 26% чаще. Зарплата таких сотрудников в среднем составляет около 70 тысяч рублей в месяц.

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Ранее RostovGazeta рассказала, как жителей Ростовской области массово зазывают на вахту зарплатами в 160 тысяч. Таких предложений о работе стало больше на 49%.

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