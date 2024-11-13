Стало известно, у кого в Ростове быстрее всего растут зарплаты

Posted 13 ноября, 09:37
Published 13 ноября, 09:37
Modified 13 ноября, 09:39
Updated 13 ноября, 09:39
Специалисты изучали изменение числа вакансий и зарплатных предложений за последние три месяца. Выяснилось, что больше всего сотрудников не хватает в сфере строительства и ремонта. Предложений о работе для строителей стало больше на 41%. Средний доход в этой сфере превысил 90 тысяч рублей в месяц. Некоторые специалисты получают ещё больше. Каменщикам в Ростовской области платят около 150 тысяч рублей в месяц, но и спрос на них за год вырос более чем в два раза.
Также остро не хватает в Ростове специалистов по продажам, работу им стали предлагать на 31% чаще, а зарплатные предложения составили 90 тысяч рублей.
Замыкают тройку лидеров специалисты по маркетингу и связям с общественностью, в которых стали нуждаться на 26% чаще. Зарплата таких сотрудников в среднем составляет около 70 тысяч рублей в месяц.
Ранее RostovGazeta рассказала, как жителей Ростовской области массово зазывают на вахту зарплатами в 160 тысяч. Таких предложений о работе стало больше на 49%.