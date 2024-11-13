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Posted 13 ноября, 12:48

Published 13 ноября, 12:48

Modified 13 ноября, 12:49

Updated 13 ноября, 12:49

Т2 запускает тариф «Хватит!» с безлимитом в выходные и заморозкой цены навечно

Т2 запускает тариф «Хватит!» с безлимитом в выходные и заморозкой цены навечно

13 ноября 2024, 12:48
Фото: Т2.
Реклама. ООО «Т2 МОБАЙЛ». erid: LjN8KH6ix
T2 объявляет о запуске первого тарифного продукта после проведения ребрендинга.

Компания приурочила тариф «Хватит!» к новогодним каникулам и включила в него безлимитный интернет в праздники и выходные, 35 Гб интернет-трафика в будние дни, безлимитные звонки на Т2, а также 200 минут для звонков на мобильные номера других операторов России.

Фото: Т2

Т2 запускает уникальный тариф специально к новогодним праздникам. Он ориентирован на активных пользователей интернета в выходные и любителей онлайн-досуга. В сезонное предложение включили безлимитные звонки на номера Т2, 200 минут для звонков на мобильные номера абонентов других операторов по всей стране и 35 Гб интернет-трафика в будние дни. Главное конкурентное преимущество продукта — возможность без ограничений пользоваться мобильным интернетом по субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни: новогодние каникулы, 23 Февраля, 8 Марта, майские каникулы и другие. Трафика хватит на все. Абоненты тарифа могут все выходные общаться в социальных сетях, играть в сетевые игры, смотреть фильмы и ролики на видеохостингах, слушать музыку, читать электронные книги, а также совершать онлайн-шопинг.

Фото: Т2

Новым абонентам Т2 вместе с тарифом дарит 3 месяца бесплатной подписки MiXX S, которую можно настроить под себя. В конструктор мультиподписки входят дополнительные 50 Гб интернет-трафика с возможностью раздачи, Яндекс Плюс, Wink, PREMIER, VK Музыка, Литрес, Ozon Premium. Он также включает сервис «Пакет», антивирус Kaspersky Standard, скидки в Lamoda и другие возможности Т2 и сервисов партнеров. К тарифу клиенты оператора также могут подключить домашний интернет бесплатно на 3 месяца.

Абоненты тарифа «Хватит!» получают доступ к преимуществам Т2: «Переносу остатков», «Обмену минут и гигабайтов», «Маркету Т2», «SOS-пакету», «Защите от нежелательных подписок» и другим дифференциаторам оператора. Абонентская плата составляет 350 руб./мес. При этом стоимость ежемесячного платежа не изменится никогда — для тарифа действует заморозка цены навечно. Тариф доступен для новых подключений до 21 января 2025 года включительно. Подробности — на сайте.

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