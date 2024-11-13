Т2 запускает тариф «Хватит!» с безлимитом в выходные и заморозкой цены навечно

Т2 запускает уникальный тариф специально к новогодним праздникам. Он ориентирован на активных пользователей интернета в выходные и любителей онлайн-досуга. В сезонное предложение включили безлимитные звонки на номера Т2, 200 минут для звонков на мобильные номера абонентов других операторов по всей стране и 35 Гб интернет-трафика в будние дни. Главное конкурентное преимущество продукта — возможность без ограничений пользоваться мобильным интернетом по субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни: новогодние каникулы, 23 Февраля, 8 Марта, майские каникулы и другие. Трафика хватит на все. Абоненты тарифа могут все выходные общаться в социальных сетях, играть в сетевые игры, смотреть фильмы и ролики на видеохостингах, слушать музыку, читать электронные книги, а также совершать онлайн-шопинг.