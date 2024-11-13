Трешка по цене однушки: семьям предлагают экономный вариант на 40 квадратах

Posted 13 ноября, 09:34
Published 13 ноября, 09:34
Modified 13 ноября, 09:36
Updated 13 ноября, 09:36
Антикризисное решение появилось на столичном рынке: евротрешки с жилой площадью 26-28 квадратов. Этот вариант подойдет для тех, у кого нет 30 миллионов рублей на полноценную трехкомнатную квартиру, но членам семьи нужен свой уголок. Особенно актуален он в случаях, где растут разнополые дети.
В мае 2024 года власти ограничили строительство маленьких однушек и двушек в столице. Проекты с площадью меньше 28 квадратов в студии и однушке и менее 44 квадратов в двушке попросту не допускали до строительства. Относительно трехкомнатных квартир подобных ограничений не было, чем и воспользовались застройщики.
По информации «Новых известий», в нескольких ЖК Москвы можно найти недорогие варианты трешек: от 10 до 20 миллионов рублей. При этом их площадь будет составлять около 48-50 квадратных метров, из которых жилыми является лишь две трети. Как правило, комнаты проектируют по 8-9 квадратных метров. Поэтому разместиться особо будет негде: поставить кровать, шкаф — и место закончилось.
— Застройщики заинтересованы уменьшать размер квартир, чтобы компенсировать рост цен и поддержать падающий спрос», — цитирует издание гендиректора архитектурно-проектной компании «Вектор Проект» Антона Баксараева. — Тренд на уменьшение размеров строящихся квартир характерен для мегаполисов во всем мире.
Аналогичные предложения стали появляться и на рынке вторичного жилья. Там предприимчивые продавцы размещают объявления даже о квартирах в девятиэтажках 60-70-х годов. Из двухкомнатной квартиры делают евротрешку, ставя перегородку в одной комнате или добавляя диван на кухню.
Ранее RostovGazeta рассказывала о резком скачке цен на аренду однокомнатных квартир в Ростове-на-Дону.