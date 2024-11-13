Трешка по цене однушки: семьям предлагают экономный вариант на 40 квадратах

По информации «Новых известий», в нескольких ЖК Москвы можно найти недорогие варианты трешек: от 10 до 20 миллионов рублей. При этом их площадь будет составлять около 48-50 квадратных метров, из которых жилыми является лишь две трети. Как правило, комнаты проектируют по 8-9 квадратных метров. Поэтому разместиться особо будет негде: поставить кровать, шкаф — и место закончилось.