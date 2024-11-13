rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 09:34

Published 13 ноября, 09:34

Modified 13 ноября, 09:36

Updated 13 ноября, 09:36

Трешка по цене однушки: семьям предлагают экономный вариант на 40 квадратах

Трешка по цене однушки: семьям предлагают экономный вариант на 40 квадратах

13 ноября 2024, 09:34
Фото: rostovgazeta.ru. Трешка по цене однушки: семьям предлагают экономный вариант на 40 квадратах
Цены на жилье стремительно растут. Чтобы сдержать стоимость и не распугать последних покупателей, застройщики решили проектировать трехкомнатные квартиры, сопоставимые по площади с двушками или даже однушками. Какие предложения появились на рынке и как это выглядит, сообщают «Новые известия».

Антикризисное решение появилось на столичном рынке: евротрешки с жилой площадью 26-28 квадратов. Этот вариант подойдет для тех, у кого нет 30 миллионов рублей на полноценную трехкомнатную квартиру, но членам семьи нужен свой уголок. Особенно актуален он в случаях, где растут разнополые дети.

В мае 2024 года власти ограничили строительство маленьких однушек и двушек в столице. Проекты с площадью меньше 28 квадратов в студии и однушке и менее 44 квадратов в двушке попросту не допускали до строительства. Относительно трехкомнатных квартир подобных ограничений не было, чем и воспользовались застройщики.

По информации «Новых известий», в нескольких ЖК Москвы можно найти недорогие варианты трешек: от 10 до 20 миллионов рублей. При этом их площадь будет составлять около 48-50 квадратных метров, из которых жилыми является лишь две трети. Как правило, комнаты проектируют по 8-9 квадратных метров. Поэтому разместиться особо будет негде: поставить кровать, шкаф — и место закончилось.

Риелтор сообщила, что будет с ценами на жилье после Нового года в Ростове
Узнать подробнее
«Застройщики заинтересованы уменьшать размер квартир, чтобы компенсировать рост цен и поддержать падающий спрос»«Застройщики заинтересованы уменьшать размер квартир, чтобы компенсировать рост цен и поддержать падающий спрос»
«Застройщики заинтересованы уменьшать размер квартир, чтобы компенсировать рост цен и поддержать падающий спрос». Фото: Изображение Midjourney
— Застройщики заинтересованы уменьшать размер квартир, чтобы компенсировать рост цен и поддержать падающий спрос», — цитирует издание гендиректора архитектурно-проектной компании «Вектор Проект» Антона Баксараева. — Тренд на уменьшение размеров строящихся квартир характерен для мегаполисов во всем мире.

Аналогичные предложения стали появляться и на рынке вторичного жилья. Там предприимчивые продавцы размещают объявления даже о квартирах в девятиэтажках 60-70-х годов. Из двухкомнатной квартиры делают евротрешку, ставя перегородку в одной комнате или добавляя диван на кухню.

Ранее RostovGazeta рассказывала о резком скачке цен на аренду однокомнатных квартир в Ростове-на-Дону.

Читайте также:
Половина новостроек в Ростовской области невостребована у покупателейРейтинг застройщиков Ростова: сколько они зарабатывают на покупателях квартирМинимальный взнос по семейной ипотеке вырос до 50%
#Евгения Волкова#Общество#Москва#Строительство#Цены на жилье#Жилье#Рынок недвижимости#Семьи#Застройщики#Трехкомнатные квартиры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика