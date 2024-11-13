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Posted 13 ноября, 08:58

Published 13 ноября, 08:58

Modified 13 ноября, 12:15

Updated 13 ноября, 12:15

Почему ростовчане не откажутся от поездок в Абхазию из-за перекрытых дорог и мостов

Туристы из Ростова не откажутся от поездок в Абхазию из-за протестов оппозиции

13 ноября 2024, 08:58
Фото: Wikimedia.org. Почему ростовчане не откажутся от поездок в Абхазию из-за перекрытых дорог и мостов
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Эксклюзив
События в Абхазии наверняка будут урегулированы в ближайшие два-три дня. На ростовских туристах они никак не отразятся, сообщил RostovGazeta директор турагентства Максим Гурин.

Напомним, что в Абхазии местная оппозиция заблокировала республиканскую трассу и перегородила два моста. Однако из-за этого ростовчане не откажутся от отдыха на морском курорте. Все понимают, что происходящие события не затянутся надолго и никак не скажутся на туристах.

«В Абхазии сейчас низкий сезон для массового отдыха. Туристов туда едет очень мало. Но есть туры на Новый год», — отмечает Максим Гурин.
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Собеседник добавляет, что проведение Нового года в Абхазии — это прекрасный для ростовчан способ отдохнуть, сменить обстановку и подышать морским воздухом.

Тем более, что цена такого тура не слишком высока. К примеру, трехдневный тур на Новый год в Абхазию с 30 декабря по 2 января обойдется в пределах 18-20 тысяч рублей с человека. При чем сюда входит стоимость проезда и экскурсий.

«Для новогодних туров это совсем недорого», — уточняет эксперт.
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