Туристы из Ростова не откажутся от поездок в Абхазию из-за протестов оппозиции

Тем более, что цена такого тура не слишком высока. К примеру, трехдневный тур на Новый год в Абхазию с 30 декабря по 2 января обойдется в пределах 18-20 тысяч рублей с человека. При чем сюда входит стоимость проезда и экскурсий.