Туристы из Ростова не откажутся от поездок в Абхазию из-за протестов оппозиции

Posted 13 ноября, 08:58
Published 13 ноября, 08:58
Modified 13 ноября, 12:15
Updated 13 ноября, 12:15
Напомним, что в Абхазии местная оппозиция заблокировала республиканскую трассу и перегородила два моста. Однако из-за этого ростовчане не откажутся от отдыха на морском курорте. Все понимают, что происходящие события не затянутся надолго и никак не скажутся на туристах.
«В Абхазии сейчас низкий сезон для массового отдыха. Туристов туда едет очень мало. Но есть туры на Новый год», — отмечает Максим Гурин.
Собеседник добавляет, что проведение Нового года в Абхазии — это прекрасный для ростовчан способ отдохнуть, сменить обстановку и подышать морским воздухом.
Тем более, что цена такого тура не слишком высока. К примеру, трехдневный тур на Новый год в Абхазию с 30 декабря по 2 января обойдется в пределах 18-20 тысяч рублей с человека. При чем сюда входит стоимость проезда и экскурсий.
«Для новогодних туров это совсем недорого», — уточняет эксперт.