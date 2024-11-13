У пенсионера из Ростовской области ушиб перерос в гигантскую опухоль с футбольный мяч

Posted 13 ноября, 19:10
Published 13 ноября, 19:10
Modified 13 ноября, 19:12
Updated 13 ноября, 19:12
Дедушка ушибся при падении. Вскоре на месте синяка появились небольшие ранки. Со временем они увеличились и стали причинять боль. Долгое время пенсионер обрабатывал раны антисептиками, но все безрезультатно. Язва кровоточила, а ее размер продолжал расти.
Устав от мучений, житель Ростовской области обратился к врачу. Увидев крупную опухоль, медики направили его в НМИЦ онкологии.
— В момент обращения в онкоцентр размер опухоли превышал 30 сантиметров в диаметре, — сообщают в медучреждении.
Специалисты сделали анализы, и догадки подтвердились: рак кожи с распространением на мягкие ткани.
Хирурги провели сложную операцию, которая длилась порядка пяти часов. Мужчине удалили обширную опухоль и сделали пересадку кожи с другой части тела, чтобы возместить пораженные участки.
Недавно пациента выписали. Врачи отмечают, что это уже третий случай запущенного рака кожи за последние месяцы.
Ранее RostovGazeta сообщала о риске развития рака кожи из-за солнца.