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Posted 13 ноября, 19:10

Published 13 ноября, 19:10

Modified 13 ноября, 19:12

Updated 13 ноября, 19:12

Рак кожи обнаружили у жителя Ростовской области после ушиба

У пенсионера из Ростовской области ушиб перерос в гигантскую опухоль с футбольный мяч

13 ноября 2024, 19:10
Фото: ФГБУ НМИЦ онкологии Минздрава России. https://rnioi.ru/novosti-i-sobytiya/27725/
. Рак кожи обнаружили у жителя Ростовской области после ушиба

Гигантскую опухоль с футбольный мяч удалили в Ростовской области пенсионеру

Ростовский врачи прооперировали пенсионера с раком кожи, который появился после ушиба. Как сообщает ФГБУ НМИЦ онкологии Минздрава России, пациент получил травму несколько лет назад, а опухоль выявили только сейчас.

Дедушка ушибся при падении. Вскоре на месте синяка появились небольшие ранки. Со временем они увеличились и стали причинять боль. Долгое время пенсионер обрабатывал раны антисептиками, но все безрезультатно. Язва кровоточила, а ее размер продолжал расти.

Устав от мучений, житель Ростовской области обратился к врачу. Увидев крупную опухоль, медики направили его в НМИЦ онкологии.

— В момент обращения в онкоцентр размер опухоли превышал 30 сантиметров в диаметре, — сообщают в медучреждении.

Специалисты сделали анализы, и догадки подтвердились: рак кожи с распространением на мягкие ткани.

Хирурги провели сложную операцию, которая длилась порядка пяти часов. Мужчине удалили обширную опухоль и сделали пересадку кожи с другой части тела, чтобы возместить пораженные участки.

Недавно пациента выписали. Врачи отмечают, что это уже третий случай запущенного рака кожи за последние месяцы.

Ранее RostovGazeta сообщала о риске развития рака кожи из-за солнца.

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