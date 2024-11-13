У пенсионера из Ростовской области ушиб перерос в гигантскую опухоль с футбольный мяч

Гигантскую опухоль с футбольный мяч удалили в Ростовской области пенсионеру

Ростовский врачи прооперировали пенсионера с раком кожи, который появился после ушиба. Как сообщает ФГБУ НМИЦ онкологии Минздрава России, пациент получил травму несколько лет назад, а опухоль выявили только сейчас.

Дедушка ушибся при падении. Вскоре на месте синяка появились небольшие ранки. Со временем они увеличились и стали причинять боль. Долгое время пенсионер обрабатывал раны антисептиками, но все безрезультатно. Язва кровоточила, а ее размер продолжал расти. Устав от мучений, житель Ростовской области обратился к врачу. Увидев крупную опухоль, медики направили его в НМИЦ онкологии. — В момент обращения в онкоцентр размер опухоли превышал 30 сантиметров в диаметре, — сообщают в медучреждении. Специалисты сделали анализы, и догадки подтвердились: рак кожи с распространением на мягкие ткани. Хирурги провели сложную операцию, которая длилась порядка пяти часов. Мужчине удалили обширную опухоль и сделали пересадку кожи с другой части тела, чтобы возместить пораженные участки. Недавно пациента выписали. Врачи отмечают, что это уже третий случай запущенного рака кожи за последние месяцы. Ранее RostovGazeta сообщала о риске развития рака кожи из-за солнца. Читайте также: Косметолог из Ростова рассказала, как курение может изуродовать лицо после пластики Жителей Ростова-на-Дону массово проверят на наличие раковых опухолей Отец заявил о смерти сына-инвалида, которого жестоко избили в Ростовской области