Ученые впервые заметили черноморскую кефаль в реке Дон в Ростовской области

Рыбу заметили на рыбопропускном шлюзе Кочетовского гидроузла. Специалисты уточняют, что этот вид рыбы обычно обитает в Черном море. Иногда она появлялась в Азовском, но еще ни разу не заходила в Дон, даже в дельту. Теперь из-за повышенной солености для кефали сложились комфортные условия в реке.