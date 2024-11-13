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Posted 13 ноября, 05:53

Published 13 ноября, 05:53

Modified 13 ноября, 05:55

Updated 13 ноября, 05:55

Черноморскую рыбу кефаль-сингиль обнаружили ростовские ученые в реке Дон

Ученые впервые заметили черноморскую кефаль в реке Дон в Ростовской области

13 ноября 2024, 05:53
Фото: 1MI. Черноморскую рыбу кефаль-сингиль обнаружили ростовские ученые в реке Дон

Черноморскую рыбу кефаль-сингиль обнаружили ростовские ученые в реке Дон

Ростовские ученые зафиксировали появление необычной для среднего течения реки Дон обитателя — черноморской кефали-сингиль, сообщается на сайте АзНИИРХ.

Рыбу заметили на рыбопропускном шлюзе Кочетовского гидроузла. Специалисты уточняют, что этот вид рыбы обычно обитает в Черном море. Иногда она появлялась в Азовском, но еще ни разу не заходила в Дон, даже в дельту. Теперь из-за повышенной солености для кефали сложились комфортные условия в реке.

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Больше всего из вида кефалей в Черном море распространена именно сингиль. Там она зимует и нерестится, а летом нагуливается в Азовском море и на северо-востоке Черного.

Ранее RostovGazeta сообщала о гигантских моллюсках-хищниках, которые заполонили Азовское море.

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#Евгения Волкова#Наука#Ростов-на-Дону#Рыба#Чёрное море
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