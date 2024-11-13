Ученые впервые заметили черноморскую кефаль в реке Дон в Ростовской области

Posted 13 ноября, 05:53
Published 13 ноября, 05:53
Modified 13 ноября, 05:55
Updated 13 ноября, 05:55
Рыбу заметили на рыбопропускном шлюзе Кочетовского гидроузла. Специалисты уточняют, что этот вид рыбы обычно обитает в Черном море. Иногда она появлялась в Азовском, но еще ни разу не заходила в Дон, даже в дельту. Теперь из-за повышенной солености для кефали сложились комфортные условия в реке.
Больше всего из вида кефалей в Черном море распространена именно сингиль. Там она зимует и нерестится, а летом нагуливается в Азовском море и на северо-востоке Черного.
Ранее RostovGazeta сообщала о гигантских моллюсках-хищниках, которые заполонили Азовское море.